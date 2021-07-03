Kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi

Kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sisteme para yatıran çok sayıda kişi mağdur olduğu gerekçesiyle 2018'de yargı yoluna başvurmuştu.

Sistemin kurucusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ise, kurduğu sistem üzerinden topladığı paraların bir kısmıyla yurt dışına firar etmişti.

İki yıllık firarın ardından hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan Aydın, Brezilya'da Türk Konsolosluğu'na teslim oldu.

Aydın, özel ekiple birlikte Türkiye'ye getirildi.

"Dört gün gözaltında olacak"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu olan ve iki yıldan fazla süredir firari bulunan Mehmet Aydın hakkında, dört gün gözaltı süresi verdi.

Aydın, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uçakta gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürülecek.

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OYNAT 00:34 Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi Kamuoyunda 'Tosuncuk' olarak bilinen Çiftlik Bank kurucusu firari Mehmet Aydın, Brezilya'daki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından üç kişilik özel ekip eşliğinde Türkiye'ye getirildi. Aydın'ı taşıyan uçak, saat 22.06'da İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Polis ekipleri eşliğinde uçaktan indirilen Aydın, ilk olarak Havalimanı Adliyesine getirildi. Mehmet Aydın'ın buradaki işlemleri tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesi'ne gönderilmesi bekleniyor.



İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, 3 yıl süren firarının ardından 1 Temmuz'da Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki Türkiye Başkonsolosluğu'na teslim olmuştu. Mehmet Aydın'ın 2018 yılında milyonlarca lirayla birlikte yurt dışına kaçması nedeniyle ve binlerce kişi mağdur olmuştu.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı kararına ilişkin yapılan açıklamada, "Kamuoyunda Çiftlik Bank adıyla bilinen ve gelir getirme vaadiyle binlerce vatandaşın maddi zarara uğramasına neden olan oluşuma ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Suç Örgütüne Üye Olmak, Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanarak ve Ticari Şirketlerin Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık Yapmak ile Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamak suçlarından başlatılan soruşturmalar kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında bu tarihe dek iki ayrı kamu davası açılmış olup, ayrıca henüz yakalanmayan veya haklarındaki deliller toplanmamış olan şüphelilere ilişkin bir soruşturmamız da devam etmektedir." denildi.

Soruşturmaya konu örgütün lideri olan ve hakkında 31 Mayıs 2018 tarihli iade talepnamesi düzenlenerek Brezilya adli makamlarından iadesi talep edilen şüpheli Mehmet Aydın'ın, adı geçen ülkede yakalanarak bugün itibariyle iade edildiği aktarılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı’nda teslim alınan şüpheli, hem hakkında devam eden soruşturma hem de daha önce açılan kamu davaları kapsamında yapılması gereken ifade alma, sorgu vs. adli işlemlerin tamamlanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

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GÜNDEM 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a dört gün gözaltı süresi

Hakkındaki yakalama kararları

Hakkında İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan Aydın, "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması" suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 7 Nisan 2021, "Tehdit" suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 8 Şubat 2021, "Bankacılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin 6 Haziran 2018, "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Mart 2018 tarihli yakalama kararlarına istinaden Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.

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GÜNDEM Binlerce kişiyi dolandırarak sırra kadem basan 'Tosuncuk' ortaya çıktı: Yakında teslim olacağım

GÜNDEM Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırarak kaçan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın teslim oldu