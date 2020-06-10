MSB: Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist daha ani hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’nın Irak kuzeyindeki "inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz" denildi.
Açıklamada, Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı teröristin daha ani hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Azimliyiz, kararlıyız!
Terör örgütü PKK’nın Irak kuzeyindeki inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ani hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/kmYhjQQU4U
Azimliyiz, kararlıyız!