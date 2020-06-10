Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem MSB Irakın kuzeyinde 8 PKKlı terörist daha ani hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi
ANKARA

Son dakika haberleri... 8 PKK'lı terörist daha ani hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist daha ani hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı teröristin daha ani hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’nın Irak kuzeyindeki "inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz" denildi.

Açıklamada, Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı teröristin daha ani hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.


İçişleri Bakanı Soylu: Yurt içi terörist sayısı 445’e indi, terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu: Yurt içi terörist sayısı 445’e indi, terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor

MSB açıkladı: PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MSB açıkladı: PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Abone Ol Google News
Millet İttifakında neler oluyor?

Millet İttifakı'nda neler oluyor?

​Aylar sonra grupta konuştu ama ittifak ortağının vekillerini anmadı.
Vatandaş açın diyor

Vatandaş 'açın' diyor

​"Ayasofya ibadete açılmalı mı?" diye soruldu işte sonuçlar...
Yasaklar yeniden gelebilir

Yasaklar yeniden gelebilir

​Hastanelerin dolması 'ikinci dalga' kabul edilecek.

​Yaşlılar ve engelliler için yapılan proje sosyal medyada hedefte.

​Skandalı aydınlatan CHP'li meclis üyesi partiden ihraçla tehdit ediliyor.

​Tanal elleri acımasın diye Meclis sırasını hırpaladı.
İstanbul trafiğini düşünen birileri var

İstanbul trafiğini düşünen birileri var

​Mesailer kademelenecek, trafikte yoğunluk düşecek.

​Cami olduğu yıllara ait bilinmeyen fotoğraflar.

​Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe itirafı.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
DSÖ tutarsızlığında bugün

DSÖ tutarsızlığında bugün

​Şimdi de 'Semptom göstermeyenler hastalık bulaştırmaz' diyorlar.
Tarih açıklandı<br>telefonlar kitlendi

Tarih açıklandı
telefonlar kitlendi

​On binlerce çift düğün hazırlıklarına başladı.
Sosyal mesafe<br>mimaride de geçerli

Sosyal mesafe
mimaride de geçerli

​Çarpık kentleşme salgının yayılma hızını etkiledi.
Öncelik stoper

Öncelik stoper

​Hedefte bir yerli bir de yabancı isim var.
10 milyon kişi tedavi bekleyecek

10 milyon kişi tedavi bekleyecek

​Dünya basınında bugün: İngiltere'de korkulan senaryo gerçekleşiyor...
Dünya<br>peşinden koşuyor

Dünya
peşinden koşuyor

Bir ay içerisinde ​milyar dolarlık rekor sipariş geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.