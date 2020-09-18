Son dakika haberleri: Akdeniz'de yeni Navtex ilanı Akdeniz'de yeni Navtex ilanı Son dakika haberine göre Barbaros Hayrettin Paşa'nın çalışmaları için 18 Ekim'e kadar Navtex ilan edildi. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde ise, Akdeniz'de görev yapan Yavuz Sondaj Gemisi için Navtex ilan edilerek, görev süresinin 12 Ekim'e kadar uzatıldığı belirtilmişti.

Haber Merkezi 18 Eylül 2020, 20:31 Son Güncelleme: 18 Eylül 2020, 21:06 Yeni Şafak