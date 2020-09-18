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Son dakika haberleri: Akdeniz'de yeni Navtex ilanı

Akdeniz'de yeni Navtex ilanı

Son dakika haberine göre Barbaros Hayrettin Paşa'nın çalışmaları için 18 Ekim'e kadar Navtex ilan edildi. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde ise, Akdeniz'de görev yapan Yavuz Sondaj Gemisi için Navtex ilan edilerek, görev süresinin 12 Ekim'e kadar uzatıldığı belirtilmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi
Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi

Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 18 Ekim'e kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.

İlana göre, geminin görevi 18 Eylül'den 18 Ekim'e kadar sürecek.

  • Barbaros Hayrettin Paşa gemisi, "Tanux-1" ve "Apollo Moon" isimli gemilerle Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde ise, Akdeniz'de görev yapan Yavuz Sondaj Gemisi için Navtex ilan edilerek, görev süresinin 12 Ekim'e kadar uzatıldığı belirtilmişti.

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