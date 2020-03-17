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ANKARA

Son dakika haberleri: ​Bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi ​

Bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir" denildi.

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MİLLİ Savunma Bakanlığının sitesinde yer alan duyuruda, "2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir. Konuyla ilgili hususlar Milli Savunma Bakanlığı'nca duyurulacaktır. Yedek Subay ve yedek Astsubay aday adayları ile altı aylık hizmete tabi Erbaş ve erlerin işlemleri mevcut plan çerçevesinde yürütülmeye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi

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