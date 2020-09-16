MSB'den acı haber: Binbaşı koronavirüse yenik düştü

Hayat

Yasak kalktı: Pandemi döneminde çöküşe geçen tiyatrolar perde açacak

Koronavirüs salgını nedeniyle açık alanlarda konser, tiyatro, festival gibi etkinlikler geçtiğimiz günlerde yasaklanmıştı. Sanatçılar duruma tepki gösterirken Tiyatro Kooperatifi özel tiyatroların pandemi döneminde perde açamadığı için çöküşe geçtiğini açıklamıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsillerinin il hıfzıssıhha kurullarının kararları dışına alındığı bildirildi.