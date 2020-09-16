MSB'den acı haber: Binbaşı koronavirüse yenik düştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri'deki 12'nci Hava Üs Komutanlığı'nda görevli Binbaşı Halil İbrahim Kaya'nın Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.
MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
- "Kayseri'deki 12'nci Hava Üs Komutanlığı'nda görevli mesai arkadaşımız Binbaşı Halil İbrahim Kaya, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun."
Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Üs K.lığında görevli mesai arkadaşımız Bnb. Halil İbrahim Kaya, #COVID19 tedavisi gördüğü hastanede maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun.
Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Üs K.lığında görevli mesai arkadaşımız Bnb. Halil İbrahim Kaya, #COVID19 tedavisi gördüğü hastanede maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2020