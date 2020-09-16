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KAYSERİ

Son dakika haberleri: Binbaşı Halil İbrahim Kaya koronavirüsten hayatını kaybetti

MSB'den acı haber: Binbaşı koronavirüse yenik düştü

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de görevli Binbaşı Halil İbrahim Kaya'nın koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri'deki 12'nci Hava Üs Komutanlığı'nda görevli Binbaşı Halil İbrahim Kaya'nın Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

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MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Kayseri'deki 12'nci Hava Üs Komutanlığı'nda görevli mesai arkadaşımız Binbaşı Halil İbrahim Kaya, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun."

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