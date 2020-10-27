Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Hataydaki operasyonla ilgili açıklama
POLİTİKA

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'daki operasyonla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'daki operasyonla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki terör eylemine ilişkin, "Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir. Allah'ın izni, güvenlik güçlerimizin gayretiyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'da paylaştığı mesajında, Hatay'da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerini tebrik ederek, şunları kaydetti:

Hatay'daki çatışma ve patlama anı kameraya böyle yansıdı
OYNAT 00:24
Hatay'daki çatışma ve patlama anı kameraya böyle yansıdı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin alınan istihbarat üzerine takibe aldıkları araçtaki teröristlerle sıcak çatışma yaşanırken, araçtaki patlama sonucu 1'i polis toplamda 3 kişi yaralandı. Çatışma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde teröristin polisle çatıştıktan sonra bombayla kendini patlattığı görülüyor.


"Tüm Hataylı kardeşlerime geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi her türlü saldırıdan, felaketten, hain emellerden korusun. Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir. Allah'ın izni, güvenlik güçlerimizin gayretiyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz."


Hatay'da nefes kesen operasyon: Köşeye sıkışan terörist kendini patlattı
GÜNDEM
Hatay'da nefes kesen operasyon: Köşeye sıkışan terörist kendini patlattı
Abone Ol Google News
Fransız malı almayın!

Fransız malı almayın!

Erdoğan'dan bardağı taşıran Fransa'ya boykot çağrısı.
Bize saldırı olursa F-16lar havalanır

Bize saldırı olursa F-16'lar havalanır

​Aliyev, Karabağ'a müdahale planı yapan ülkeleri uyardı.
İki ay daha uzatıldı

İki ay daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hatay'da nefes kesen operasyon

Hatay'da nefes kesen operasyon

Köşeye sıkışan terörist kendini patlattı.
İdlib'de Rus provokasyonu

İdlib'de Rus provokasyonu

Sınırda katliam yaptılar: 70 ölü!
İstanbul Barosu <br>bu kez kaçamayacak

İstanbul Barosu
bu kez kaçamayacak

Sosyal tesisin gece kulübü yapılmasına ilişkin birçok soru cevap bulacak.
Gizli hazine ortaya çıkıyor

Gizli hazine ortaya çıkıyor

​Tarihi dokunun ortaya çıkarılması hedefleniyor.
Bu boykot<br>Fransa'yı sarsar

Bu boykot
Fransa'yı sarsar

​İslam düşmanlarına hadlerini bildirme zamanı...

İYİ Parti'de<br>kriptolar var

İYİ Parti'de
kriptolar var

​Ümit Özdağ bir adım daha ileri gitti.
ABD imamı<br>örgütü böldü

ABD imamı
örgütü böldü

​FETÖ'deki iç çekişme gizlenemez oldu.
Güvenlik güçlerimizi <br>tebrik ediyorum

Güvenlik güçlerimizi
tebrik ediyorum

Erdoğan'dan Hatay'daki operasyonla ilgili açıklama.
Beşiktaş nefes aldı

Beşiktaş nefes aldı

Son dakikaları nefes kesen maçta Beşiktaş 3-2 kazandı.
Ay'da heyecan veren keşif

Ay'da heyecan veren keşif

​NASA ilk kez doğruladı.
Sayılar yine arttı

Sayılar yine arttı

Sağlık Bakanlığı son 24 saati paylaştı.
Kapalı Maraş'ta piknik yapalım

Kapalı Maraş'ta piknik yapalım

Erdoğan ve Tatar açıklamasında dikkat çeken diyalog.
Zehir tacirlerine <br>ağır darbe

Zehir tacirlerine
ağır darbe

​EGM, son bir haftanın bilançosunu açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.