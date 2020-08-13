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Gündem Necmettin Erbakanın kardeşi Kemalettin Erbakan son yolculuğuna uğurlandı
İSTANBUL

Son dakika haberleri: Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan son yolculuğuna uğurlandı

Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan'ın cenazesi, Fatih Camisi'nde öğle vaktinde kılınan namazın ardından Zeytinburnu'ndaki Merkez Efendi'deki aile kabristanında toprağa verildi.

Haber Merkezi AA
Kemalettin Erbakan Merkez Efendi'deki aile kabristanlığına defnedildi.
Kemalettin Erbakan Merkez Efendi'deki aile kabristanlığına defnedildi.

Eski Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan (92) son yolculuğa uğurlandı.

DHA
Kemalettin Erbakan Merkez Efendi'deki aile kabristanlığına defnedildi.

CENAZEYE YOĞUN KATILIM

  • Kemalettin Erbakan için Fatih Camisi'nde öğle vaktinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Kemalettin Erbakan'ın oğlu Hüseyin Erbakan, damadı Ekrem Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Sultan 2. Abdülhamit Han'ın 4. kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

İHA
Kemalettin Erbakan'ın cenaze törenine yoğun katılım.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da cenaze törenine çelenk gönderdiği görüldü.

Kemalettin Erbakan vefat etti
GÜNDEM
Kemalettin Erbakan vefat etti

DHA
Kemalettin Erbakan'ın cenaze törenine Fatih Erbakan ve aile üyeleri de katıldı.

AİLE KABRİSTANLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Cenazede, basın mensuplarına açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kemalettin Erbakan ile hiçbir zaman irtibatlarının kesilmediğini ve ailecek umre ziyareti gerçekleştirme fırsatı bulduğunu belirterek, "Kendisini de yakınlarını da daha yakından tanıma fırsatımız olmuştu. Hakikaten sevdiğimiz bir ağabeyimizdi. Allah rahmet eylesin. Son zamanlarda epeyce sıkıntılı bir dönem geçirdi. Kendisini vefatından birkaç ay önce Abdullah Bey kardeşimizle de il başkanımızla da ziyaret etmiştik. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet niyaz ediyorum. Yakınlarına da sevenlerine de sabrı cemil niyaz ediyorum." dedi.

  • Kemalettin Erbakan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Zeytinburnu Merkez Efendi'deki aile kabristanında toprağa verildi.

Necmettein Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan son yolculuğuna uğurlandı
OYNAT 00:56
Necmettein Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan son yolculuğuna uğurlandı
Fatih'teki evinde 92 yaşında vefat eden Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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