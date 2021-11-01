Gündem İçişleri Bakanlığından İmamoğluna göçmen yanıtı Gerçeği yansıtmıyor
ANKARA

İçişleri Bakanlığından İmamoğlu'na göçmen yanıtı: Gerçeği yansıtmıyor

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da bulunan göçmen sayısına ilişkin yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da toplam 1 milyon 182 bin 157 bulunmakta ancak İmamoğlu bu sayının 2,5 milyon olduğunu belirtmişti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığından İmamoğlu açıklaması
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, İstanbul'da toplam 1 milyon 182 bin 157 yabancının bulunduğunu bildirdi.

  • Başkanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün bazı basın yayın organlarında yer alan "İstanbul ilinde sığınmacı, mülteci veya oturma izni almış 2,5 milyona yakın yabancı yaşadığı" yönündeki açıklamasının, İstanbul'daki gerçek durumu yansıtmadığını belirtildi.

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Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul ili genelinde ikamet izinli 644 bin 726, geçici koruma statüsündeki Suriyeli 535 bin 25 ve mülteci/şartlı mülteci statülerinde 2 bin 406 olmak üzere, tüm hukuki statülerde toplam 1 milyon 182 bin 157 yabancı bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde ise ikamet izni, geçici koruma ve mülteci/şartlı mülteci statülerinde toplam 5 milyon 276 bin 471 yabancı bulunmaktadır."

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