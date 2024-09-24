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Beylikdüzü
İstanbul Beylikdüzü'nde korkutan fabrika yangını

İstanbul Beylikdüzü'nde korkutan fabrika yangını

09:0324/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
DHA
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Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

İstanbul Beylikdüzü'nde Haramidere Sanayi Sitesi'nde kimyasal madde üreten bir fabrikanın plastik madde bulunan bodrum katında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Beylikdüzü'nde kimyasal madde üreten fabrikanın plastik madde bulunan bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada hasar oluştu.

Haramidere Sanayi Sitesi Dereboyu Caddesi'nde bulunan kimyasal madde üreten fabrikanın bodrum katında saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Bodrum kattan yoğun duman çıkması üzerine çalışanlar ve çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken fabrika çalışanları kendilerini hemen sokağa attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başladı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çalışanlar kısa süreli panik yaşadı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülürken fabrikada hasar oluştu.

Dumanları görüp ihbarda bulunan Turan Bal, "Dumanların çıktığını görüp itfaiyeyi aradık. Geldiler müdahale ediyorlar. Sabun üretiliyor burada. Depo bölümünde çıkmış yangın. Dumanlar yukarıya doğru çıkıyor. Üst katlara falan sıçradı. Şu an ölen ya da yaralanan yok" dedi.

#İstanbul
#Beylikdüzü
#Haramidere Sanayi Sitesi

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