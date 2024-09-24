Beylikdüzü'nde kimyasal madde üreten fabrikanın plastik madde bulunan bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada hasar oluştu.

Haramidere Sanayi Sitesi Dereboyu Caddesi'nde bulunan kimyasal madde üreten fabrikanın bodrum katında saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Bodrum kattan yoğun duman çıkması üzerine çalışanlar ve çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken fabrika çalışanları kendilerini hemen sokağa attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başladı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çalışanlar kısa süreli panik yaşadı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülürken fabrikada hasar oluştu.