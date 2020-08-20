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İSTANBUL

Son dakika haberleri: İstanbul merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Yasa dışı sanal bahis oynatarak haksız kazanç elde eden 58 kişi paketlendi

Geçtiğimiz hafta İstanbul Siber Suçlarla Mücadele ekipleri aldıkları istihbarat üzerine sanal bahis oynatarak haksız kazanç elde eden 58 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 58 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 6'sına ise ev hapsi cezası verildi.

Haber Merkezi AA
İstanbul merkezli 18 ilde sanal bahisçilere operasyon.
İstanbul merkezli 18 ilde sanal bahisçilere operasyon.

İstanbul merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 58 kişiden 3'ü tutuklandı.

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18 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kurduğu sistem aracılığıyla İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde sanal ortamda yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

DHA
İstanbul merkezli 18 ilde sanal bahisçilere yapılan operasyonda ele geçirildi.
  • Geçen hafta 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, suç örgütü yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 58 zanlıyı gözaltına aldı.

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OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Adreslerde yapılan aramalarda, 220 cep telefonu, 347 SIM kart, 2 hafıza kartı, 1 server, 21 flash bellek, 25 hard disk, 1 depolama ünitesi, 26 bilgisayar, 30 banka kartı, 1 banka hesap cüzdanı, 1 kaşe, 3 not defteri, 1 klasör evrak, 4 tabanca, 5 yedek şarjör, 114 mermi ile 96 bin 20 lira, 300 bin dolar, 60 pound ve 350 avro ele geçirildi.

DHA
İstanbul merkezli 18 ilde sanal bahisçilere operasyon...
  • Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken 6'sına ev hapsi cezası verildi. Diğer şüphelilerden, 30'una adli kontrol şartı uygulanırken 19'u ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, bilgisayarlarında ve banka hesaplarında yapılan incelemede, şu ana kadar yasa dışı bahis oynatarak 32 milyon 356 bin lira, 10 milyon 755 bin dolar ve 469 bin avro haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

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