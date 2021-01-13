Gündem İstanbulda ekipleri harekete geçiren helikopter düştü ihbarı asılsız çıktı
İSTANBUL

Son Dakika Haberleri: İstanbul'da ekipleri harekete geçiren helikopter düştü ihbarı asılsız çıktı

İstanbul'da ekipleri harekete geçiren helikopter düştü ihbarı asılsız çıktı

Beykoz’daki Elmalı Barajı bölgesinde helikopter düştüğü ihbarı İstanbul'da ekipleri harekete geçirdi. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve acil servis ekibi sevk edildi. Araştırmalar neticesinde İstanbul Valiliği, ihbarın asılsız olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve acil servis ekibi sevk edildi.
Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve acil servis ekibi sevk edildi.

Beykoz'da ormanlık alanda helikopter düştüğü ihbarı üzerine bölgede arama çalışması yürütüldü.

  • Beykoz Kanuni Kent Ormanı'nda bir helikopterin düştüğü yönünde ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

İhbar asılsız çıktı

İhbarın yapıldığı alana sevk edilen ekipler, kent ormanı içerisindeki Elmalı Barajı çevresi ve ormanlık alanda havadan ve karadan arama çalışması yaptı.

İstanbul Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezine yapılan “Beykoz ilçemizde bir helikopter düştüğü" yönündeki ihbar nedeniyle yapılan araştırmalarda söz konusu ihbarın asılsız olduğunun anlaşıldığını açıkladı.


Konutta koronavirüs etkisi: Bu ilçelerde evi olanlar fiyatını ikiye katladı
EKONOMİ
Konutta koronavirüs etkisi: Bu ilçelerde evi olanlar fiyatını ikiye katladı
Abone Ol Google News
Kuzu olmaya başladılar

Kuzu olmaya başladılar

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya açıklaması.
Yabancı sayısı 16ya çıktı

Yabancı sayısı 16'ya çıktı

​Süper Lig'in ikinci yarısı için flaş karar.
İlk aşıyı Bakan Koca oldu

İlk aşıyı
Bakan Koca oldu

​Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri aşı oldu.
Kısıtlamalar<br>işe yarıyor

Kısıtlamalar
işe yarıyor

​Sağlık Bakanı Koca son yirmi dört saati açıkladı.
"Ayaklarınız hiç üşümesin"

"Ayaklarınız hiç üşümesin"

​Zeliha nine ördüğü çorapları kahraman Mehmetçiğe gönderdi.
Başlıyoruz...

Başlıyoruz...

Çin aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verildi.
CHP defalarca itiraz etmişti

CHP defalarca itiraz etmişti

​Menemen'deki seçimleri Cumhur İttifakı'nın adayı kazandı.

​İl kongrelerini gerçekleştiren AK Partililere sesleniyor.

Türk polisi yakalar

Türk polisi yakalar

​Üst aramasında gizlemek için sakız kutusuna sakladılar...
İnsan Hakları İzleme Örgütü: Çin 1989'dan bu yana en karanlık dönemi yaşıyor
Dünya

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Çin 1989'dan bu yana en karanlık dönemi yaşıyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Çin'i "1989'da gerçekleşen Tienanmın olaylarından bu yana insan hakları konusunda en karanlık dönemin ortasında olmakla" eleştirdi. Pekin hükümetinin Çin Komünist Partisine sadakatin sağlanması için kurduğu baskının ülke genelinde derinleştiği bildirilen raporda, Sincan Uygur bölgesinde yoğunlukta yaşayan Uygur Türklerine yönelik keyfi gözaltına alma, zorla çalıştırılma ve kitlesel gözetim faaliyetlerinin sürdüğü aktarıldı. Çin hükümetinin, dinlerin "Çinleştirilmesine" yönelik politikalarının ülke genelinde yoğunlaştığı kaydedilen raporda, Hong Kong'u baskı altında aldığı ve koronavirüsün salgınını örtbas ettiği savunuldu.
Zeliha nine ördüğü çorapları kahraman Mehmetçiğe gönderdi
Gündem

Zeliha nine ördüğü çorapları kahraman Mehmetçiğe gönderdi

Yalova’da yaşayan ve 100’ü aşkın yaşına rağmen rengarenk çoraplar ören Zeliha nine, ördüğü çorapları, soğuk bölgelerdeki askerlere göndermek istediğini belirten bir mektupla birlikte yetkililere teslim etti. Zeliha nine mektubundaki, "Biliyorum bazıları farklı renklerden oldu, bazılarının motifleri tutmadı, yaşıma bağışlayın. Ayağınıza taş değmesin, ayaklarınız hiç üşümesin" ifadeleri duygulandırdı. Milli Savunma Bakanlığı, “Bu ülkenin kahraman evlatları için bağışlarda bulunan, dualar eden, desteklerini esirgemeyen tüm büyüklerimizin ellerinden öpüyor, kendilerine sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz” sözleriyle mehmetçikler adına Zeliha nineye teşekkür paylaşımında bulundu.
İYİ Partili Tatlıoğlu: CHP ile birlikte Türkiye'yi yönetelim gibi bir iddiamız yok
Gündem

İYİ Partili Tatlıoğlu: CHP ile birlikte Türkiye'yi yönetelim gibi bir iddiamız yok

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, bir partilinin Millet İttifakı'nın geleceğiyle ilgili sorusuna verdiği cevapta "Bizim Cumhuriyet Halk Partisi ile Türkiye'yi birlikte yönetelim iddiamız yok. Biz seçim ittifakı yaptık. Böyle bir ittifaka da zorunlu olarak girdik" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.