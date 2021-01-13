İstanbul'da ekipleri harekete geçiren helikopter düştü ihbarı asılsız çıktı

Beykoz'da ormanlık alanda helikopter düştüğü ihbarı üzerine bölgede arama çalışması yürütüldü.
- Beykoz Kanuni Kent Ormanı'nda bir helikopterin düştüğü yönünde ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
İhbar asılsız çıktı
İhbarın yapıldığı alana sevk edilen ekipler, kent ormanı içerisindeki Elmalı Barajı çevresi ve ormanlık alanda havadan ve karadan arama çalışması yaptı.
İstanbul Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezine yapılan “Beykoz ilçemizde bir helikopter düştüğü" yönündeki ihbar nedeniyle yapılan araştırmalarda söz konusu ihbarın asılsız olduğunun anlaşıldığını açıkladı.