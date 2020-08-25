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Gündem Trafikte çakarlı aracıyla terör estiren zanlının ifadesi ortaya çıktı Seni öldüreyim mi? dedim
İSTANBUL

Son dakika haberleri: İstanbul'da trafikte çakarlı aracıyla terör estiren zanlının ifadesi ortaya çıktı

Trafikte çakarlı aracıyla terör estiren zanlının ifadesi ortaya çıktı: 'Seni öldüreyim mi?' dedim

Geçtiğimiz günlerde Hadımköy’de kullandığı çakarlı lüks aracı ile terör estirerek yolunu kestiği Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçaklayan maganda Muhammed Enes U.’nun savcılık ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Enes U., ifadesinde kendisini korumak için Aras’ı bıçakladığını iddia ederek kendisinin de Aras'tan şikayetçi olduğunu söyledi. Enes U. ifadesinde "Şahsa ‘malsın, seni öldüreyim mi’ şeklinde sözler söylediğim doğrudur. Bu sözleri sinir haliyle söyledim” dediği öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Muhammed Enes U.
Muhammed Enes U.

İstanbul Hadımköy’de geçtiğimiz günlerde Muhammed Enes U., lüks minibüsündeki çakar tertibatını kullanarak aracı ile seyir halindeyken kendisine yol vermeyen Dadaş Aras’ın önünü kesmişti. Polis olduğunu söyleyen zanlı, Aras ile tartışma yaşamıştı. Bunun neticesinde önü kesilen Dadaş Aras, cep telefonu ile yaşanılanları ve araçtaki çakar sistemini kaydetmişti. Şüpheli Muhammed Enes U. tartışma sırasında Aras’ı 5 yerinden bıçaklayarak kaçmıştı. Geçtiğimiz günlerde yakalanan zanlı dün sevk edildiği Gaziosmapaşa Adliyesi’nde nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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“Seni öldüreyim mi dediğim doğrudur”

Muhammed Enes U. ortaya çıkan savcılık ifadesinde babasının yanında çalıştığını ve Mercedes marka aracın kendisine ait olduğunu söyleyerek, “Aracı satın aldığımda ön camında çakar vardı. Çakarı olay gününden önce hiç kullanmadım. Olay günü çakar açık halde seyir halindeydim. Dadaş Aras isimli şahsın kamyonetine sinyal vererek geçtim. Ancak şahıs hiçbir sebep yokken beni daha sonra aracıyla sıfır geçti. Sonrasında yanımda yavaşlayarak el işareti yapmak suretiyle camı indirmemi istedi. Camı indirdikten sonra trafikte yavaş bir şekilde seyir halindeyken ‘sen kimsin lan çakar takıyorsun?’ diyerek bana küfür etti. Ben de kendisine aynı şekilde karşılık verdim. Bir müddet sonra trafik durdu. Bu esnada yan yana şeritlerdeydik. Şahıs bana ‘in lan aşağı’ şeklinde sözler söyleyince aracımdan indim ve yanına gittim. Video çekmeye başladı. Kendisine ‘amacın ne senin’ dediğimde masum davranmaya başladı. Ayrıca şahsa ‘malsın, seni öldüreyim mi’ şeklinde sözler söylediğim doğrudur. Bu sözleri sinir haliyle söyledim” dedi.

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İstanbul Hadımköy'de çakarlı minibüs sürücüsü, trafikte tartıştığı aracın önünü kesti. Ve iddiaya göre bir kişiyi bıçakladı. Bıçaklanan sürücü olaydan önce her şeyi kayda aldı. Muhammet Enes Uysal olduğu öne sürülen saldırgan, küfür edip tehdit savurduğu videoda 'Polise versen ne olacak' diyerek de meydan okudu. Ekipler, araç üzerinde parmak izi çalışması yaparak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


“Bıçağı kaç kere sapladığımı hatırlamıyorum”

  • Müşteki Aras’ın, aracının görüntülerini çektiğini de söyleyen şüpheli “Video bittiği anda bana sertçe yumruk attı. Bunun üzerine gözlerim karardı ve kendimi kaybeder gibi oldum. Şahıs ardından bıçak çıkardı. Bacağıma bıçakla baskı yaptı ve ‘seni burada delik deşik ederim’ dedi. Bunun üzerine can havliyle elindeki bıçağı aldım. Hatta bu nedenle elim kesildi. Kendimi korumak maksadıyla bıçağı şahsa doğru sallamaya başladım. Şahıs aldığı darbelerden sonra yere düştü. Ben de aracıma binip oradan uzaklaştım. Paniğe kapıldığım için ilk etapta teslim olmadım. Bana yaptıkları nedeniyle Dadaş Aras’tan şikayetçiyim. Aracımı satacağım için olay günü çakarı kullanmak istedim. Dadaş Aras’ın aracına girmedim ve para almadım. Ailemin maddi durumu gereği buna ihtiyacım yoktur. Bıçağı kaç kere sapladığımı hatırlamıyorum” şeklinde ifade verdi.

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Müşteki Dadaş Aras’ın avukatı Bünyamin İnce ise “Dosyanın takipçisiyiz. Şu an müvekkilimizin sağlığı her şeyden önemli. İlerleyen günlerde soruşturmanın genişletilmesi kapsamında tanıklarımızı savcılık makamına dinleteceğiz. Olayın altının ya da üstünün kapatılmasına izin vermeyeceğiz” şeklinde açıklamada bulundu.

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