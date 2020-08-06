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İZMİR

Son dakika haberleri: İzmir’de aynı anda 2 yangın

İzmir’de aynı anda 2 yangın

İzmir’in Bayraklı ve Buca ilçelerinde aynı anda makilik alanlarda başlayan yangınlar erken müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı. İki olay yerinde de soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haber Merkezi İHA
Yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı.

Yaklaşık 10 gündür her gün orman ve makilik alanda yangının çıktığı İzmir’de saat 17.00 sıralarında Bayraklı ilçesi Atatürk Ormanı içindeki makilik alandan dumanlar yükseldi. Kısa sürede havadan helikopterle ve kara ekipleriyle müdahale edilen yangın fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Aydos Ormanında çıkan yangın kontrol altına alındı
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Aydos Ormanında çıkan yangın kontrol altına alındı
Aydos Ormanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın söndürme helikopterinin ve itfaiyenin yanı sıra vatandaşların da kazma küreklerle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.


Soğutma çalışmaları devam ediyor


Buca ilçesinin Çamkule Mahallesi’nde otluk alanda saat 17.15 civarında dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınırken, iki olay yerinde de soğutma çalışmaları devam ediyor.
Sabah saatlerinde de İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan makilik alanda yangın çıkmış, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kısa sürede söndürülmüştü.

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