Son dakika haberleri: Mahmut Özden cezaevine girince oğlu Hamza Özden DEAŞ’ın Türkiye emiri olmuş DEAŞ'ın emiri Mahmut Özden paketlenince oğlu DEAŞ’ın Türkiye emiri yapılmış: Şafak operasyonu ile oğlu da paketlendi İstanbul'da sansasyonel eylem için talimat veren ve keşif yaptığı sırada yakalanan DEAŞ üyesi teröriste talimat verdiği belirlenen sözde DEAŞ'ın Türkiye emiri Mahmut Özden başarılı bir operasyonla yakalanmıştı. Özden tutuklanıp cezaevine gönderilince yerine Türkiye emiri olarak oğlu Hamza Özden'in geçirildiği öğrenildi. Bunun üzerine yapılan operasyonda Hamza Özden'inde bulunduğu 5 terörist yakalandı.

Haber Merkezi 03 Eylül 2020, 10:04 Son Güncelleme: 03 Eylül 2020, 10:06 İHA