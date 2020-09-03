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Gündem DEAŞın emiri Mahmut Özden paketlenince oğlu DEAŞın Türkiye emiri yapılmış Şafak operasyonu ile oğlu da paketlendi
ADANA

Son dakika haberleri: Mahmut Özden cezaevine girince oğlu Hamza Özden DEAŞ’ın Türkiye emiri olmuş

DEAŞ'ın emiri Mahmut Özden paketlenince oğlu DEAŞ’ın Türkiye emiri yapılmış: Şafak operasyonu ile oğlu da paketlendi

İstanbul'da sansasyonel eylem için talimat veren ve keşif yaptığı sırada yakalanan DEAŞ üyesi teröriste talimat verdiği belirlenen sözde DEAŞ'ın Türkiye emiri Mahmut Özden başarılı bir operasyonla yakalanmıştı. Özden tutuklanıp cezaevine gönderilince yerine Türkiye emiri olarak oğlu Hamza Özden'in geçirildiği öğrenildi. Bunun üzerine yapılan operasyonda Hamza Özden'inde bulunduğu 5 terörist yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Mahmut Özden tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mahmut Özden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana’da yakalanıp tutuklanan DEAŞ’ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden’in oğlu ile birlikte Adana’da gözaltına alınan 5 zanlı İstanbul’a gönderildi. Özden cezaevine girince sözde Türkiye emirliğini oğluna verdiği öğrenildi.

İHA
Hamza Özden

İçişleri Bakanı Soylu: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı

İSTANBUL'DA SANSASYONEL EYLEM İÇİN KEŞİF

  • İstanbul’da sansasyonel eylem gerçekleştirmek için keşif yapan ve tutuklanan DEAŞ üyesine talimat verdiği iddiasıyla Adana’da gözaltına alınan Mahmut Özden’in tutuklanmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı çıkarılan aralarında Mahmut Özden’in oğlu Hamza Özden’in de bulunduğu 5 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Adana’da DEAŞ'a şafak operasyonu: 5 kişi gözaltında
GÜNDEM
Adana’da DEAŞ'a şafak operasyonu: 5 kişi gözaltında

TUTUKLANINCA OĞLU YERİME EMİR YAPILMIŞ

Ekipler, şafak vakti şahısların adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların İstanbul’da tutuklanan Mahmut Özden ve diğer zanlı ile bağlantılı oldukları öne sürülerek yakalandığı ve bu nedenle İstanbul’a gönderildiği öğrenildi. Ayrıca zanlı Hamza Özden’in babası cezaevindeyken sözde DEAŞ’ın Türkiye emirliğini yaptığı belirlendi.

Zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorguları devam ediyor.

Adana'da gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ'ın Türkiye emiri Mahmut Özden böyle yakalandı
OYNAT 00:32
Adana'da gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ'ın Türkiye emiri Mahmut Özden böyle yakalandı
Adana'da gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden böyle yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörist Özden'in yakalandığını, ''DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı... Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı'' ifadeleriyle duyurmuştu.

Eylem yapmak için hazırlanan DEAŞ terör örgütü mensubuna film gibi operasyon
OYNAT 00:56
Eylem yapmak için hazırlanan DEAŞ terör örgütü mensubuna film gibi operasyon
DEAŞ terör örgütü adına, eylem yapmak amacıyla Gaziantep'ten İstanbul'a gelen bir şüpheli yapılan operasyonda gözaltına alındı. Operasyonda 1 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 5 adet şarjör ve 150 adet fişek ele geçirilirken şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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