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Gündem Okurken dağa kaçırılan iki terörist yıllar sonra kaçarak teslim oldular Aileleri ile kucaklaştılar
MARDİN

Son dakika haberleri: Mardin'de biri gri kategoride 2 terörist teslim oldu

Okurken dağa kaçırılan iki terörist yıllar sonra kaçarak teslim oldular: Aileleri ile kucaklaştılar

Mardin'de yürütülen operasyonlar kapsamında ikna edilen iki terörist teslim olarak yıllar sonra ailelerine kavuştu. 2006 yılında okurken dağa kaçırılan teröristler yıllar sonra örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldular.

Haber Merkezi DHA
İkna yoluyla teslim olarak ailesine kavuştu.
İkna yoluyla teslim olarak ailesine kavuştu.

Mardin kırsalında sürdürülen 'Yıldırım-8 Savur Operasyonu' kapsamında temas sağlanan 1'i gri kategoride aranan 2 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristler, aileleriyle buluşturuldu.

DHA
İkna yoluyla teslim olarak ailesine kavuştu.

PKK'da çözülme devam ediyor: Evlat nöbetinde bir buluşma daha
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PKK'da çözülme devam ediyor: Evlat nöbetinde bir buluşma daha

İKNA YOLUYLA TESLİM OLDULAR

İçişleri Bakanlığı'nca Mardin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Yıldırım-8 Savur Operasyonu' kapsamında güvenlik güçleri 2 teröristle temas sağladı. Yapılan görüşmelerin ardından PKK'lı teröristler A.T. ve E.Z. güvenlik güçlerine teslim oldu.

DHA
İkna yoluyla teslim olarak ailesine kavuştu.

Kırmızı kategorideki Erol Volkan İldem ile gri kategorideki Fadime Çakıl etkisiz hale getirildi
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Kırmızı kategorideki Erol Volkan İldem ile gri kategorideki Fadime Çakıl etkisiz hale getirildi

OKURKEN DAĞA KAÇIRILMIŞLAR

  • Gözaltına alınan ve yapılan incelemede teröristlerden A.T.'nin İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride arandığı ve 2006'da lise okumak için gittiği İstanbul'da kandırılarak Van'a gönderilip terör örgütü PKK'ya katıldığı belirlendi. Teröristlerden E.Z. isimli kadının ise Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi öğrencisiyken kandırılarak Hakkari'ye gönderilip, terör örgütüne katıldığı öğrenildi.

DHA

Aileler direndikçe çözülme sürüyor: HDP önündeki evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı
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Aileler direndikçe çözülme sürüyor: HDP önündeki evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı

AİLELERİ İLE BULUŞTULAR

İşlemleri süren teröristler, İl Jandarma Komutanlığı'nda aileleriyle buluşturuldu. Evlatlarına sarılan aileler, duygulu anlar yaşadı.

DHA

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