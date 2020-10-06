Son dakika haberleri: Mardin’de teröristlerin inlerine jandarma ve MİT’ten ortak operasyon Jandarma ve MİT teröristlerin inine girdi: Patlayıcı dolu sığınaklar tek tek patlatıldı Mardin'de patlayıcı dolu sığınakları tespit eden İl Jandarma Komutanlığı ile MİT ekipleri terör örgütüne karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda teröristlere ait sığınakta tuzaklanmaya hazır amonyum nitrat ve mazot karışımı çivi ile güçlendirilmiş 2 adet piknik tüpü, kablo ve 5 kilogram çivi ele geçirildi.

Haber Merkezi 06 Ekim 2020, 10:44 Son Güncelleme: 06 Ekim 2020, 10:48 İHA