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Gündem Jandarma ve MİT teröristlerin inine girdi Patlayıcı dolu sığınaklar tek tek patlatıldı
MARDİN

Son dakika haberleri: Mardin’de teröristlerin inlerine jandarma ve MİT’ten ortak operasyon

Jandarma ve MİT teröristlerin inine girdi: Patlayıcı dolu sığınaklar tek tek patlatıldı

Mardin'de patlayıcı dolu sığınakları tespit eden İl Jandarma Komutanlığı ile MİT ekipleri terör örgütüne karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda teröristlere ait sığınakta tuzaklanmaya hazır amonyum nitrat ve mazot karışımı çivi ile güçlendirilmiş 2 adet piknik tüpü, kablo ve 5 kilogram çivi ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
Mardin'de ele geçirilenler...
Mardin'de ele geçirilenler...

İHA

Türkiye içinde ve dışında son dönemlerde ağır kayıplar veren, eylem ve hareket kabiliyetini her geçen gün kaybeden terör örgütü, üzerindeki baskıdan kurtulmak için her yolu denemeye devam ediyor.

PATLAYICI DOLU SIĞINAKLAR TESPİT EDİLDİ

Operasyon birliklerinin harekat kabiliyetini kısıtlayıp, engellemek ve zayiat verdirmek maksadıyla hazırladıkları el yapımı patlayıcıyı sığınakta sakladıklarına dair alınan bilgiler doğrultusunda Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yıldırım-8 operasyonları kapsamında sözde Ömeryan kırsalında Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı özel birlik operasyonunun icra edildi.

İHA
Mardin'de ele geçirilenler...
  • Operasyonda teröristlere ait olduğu belirlenen sığınakta bomba arama köpeği Duman’la arama faaliyeti yapıldı. Yapılan arama sonucunda tuzaklanmaya hazır 2 adet fünyeleri bağlanmış 12 ve 6 kilogramlık piknik tüplerinin içine sıkıştırılmış 50 ve 20 kilogram amonyum nitrat ve mazot karışımı el yapımı patlayıcı, 50 metre kablo ve 5 kilogram çivi ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken ele geçirilen diğer malzeme ve sığınak PAMİT ekipleri tarafından patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.

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Arşivinden 127 terörist tespit edildi

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İHA
Mardin'de ele geçirilenler...
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