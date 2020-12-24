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İSTANBUL

Son dakika haberleri: Meteorolojiden İstanbul için ‘sarı’ uyarı

Meteorolojiden İstanbul için ‘sarı’ uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için ‘sarı’ kod uyarısında bulunarak, yarın öğle saatlerinden itibaren saatte 75 kilometre hıza kadar çıkacak olan fırtınaya karşı uyardı.

Haber Merkezi İHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarısında İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren saatte 75 kilometre hıza kadar çıkacak olan fırtına olacağını bildirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan hava durumu açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Meteorolojiden yapılan uyarı

“Rüzgarın; yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara geneli ile Kuzey Ege’nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 kilometre/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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