Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saati açıkladı 69 kişi daha hayatını kaybetti
ANKARA

Son dakika haberleri: ​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Nisan koronavirüsten ölenlerin sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saati açıkladı: 69 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte Türkiye'nin koronavirüs tablosunu açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 69 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 425 olduğunu bildirdi. Bakan Koca, İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte Türkiye'nin koronavirüs tablosunu açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 69 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 425 olduğunu bildirdi. Bakan Koca, başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde hareketliliğin istenen seviyeye düşürülemediğini söyledi.

Sıkı tedbirler alınacak

Bilim Kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde hareketliliği kısıtlayıcı daha sıkı tedbirler alınması yönünde kararlar aldı.

İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka var.

Yüzde 78,7'si 60 yaş üstü


50 yaş üzerindeki vefat sayısının giderek daha artmış olduğunu ve özellikle erkek oranının kadınlara göre yüksek olduğunu gördük.

Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor.

Bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor

Bilim Kurulu, özellikle yoğun ortamlarda maske takılmasını önerdi.

Türkiye'nin analizi, şu anda İstanbul'da bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor.

Tüm giriş noktaları kontrol altına alındı: 'Gelmeyin' uyarılarına rağmen 25 günde 125 bin araç giriş yaptı
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Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'ndan çıkan araçlar Marmaris ilçesine geldi. Marmaris'in Muğla karayoluna çıkan tek giriş-çıkış noktası Ulusal Egemenlik Caddesi'nde ise kontroller devam etti.
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Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik, asayiş, terör ve kaçakçılık ekipleri kimliklere dokunmadan sürücülerin uzatmasıyla bilgileri okuyarak sicil taramasını gerçekleştirdi.
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Tüm sürücülere “Evinizde kalın, zorunlu olmadığı sürece dışarı çıkmayın. Maske, eldiven kullanın ve yanınızda dezenfektan bulundurun uyarısında bulunuldu. Kontroller sırasında uzun bir kuyruk oluştu.
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Çoğunluğu İzmir, Ankara, İstanbul ve Denizli plakalı araçlar ilçenin kırsal mahallelerindeki yazlıklarına ve Datça ilçesine geçiş yaptı.
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Yolda kontrol yapılan araçlardaki sürücülerden Marmaris'te yaşayanlar özellikle şehir dışından gelenlere tepki gösterip Valimiz girişleri yasaklasın lütfen ilçemize hastalık getirmesinler diye konuştular.
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Marmaris’in tüm giriş noktaları kontrol altında
Tüm giriş noktaları kontrol altına alındı: 'Gelmeyin' uyarılarına rağmen 25 günde 125 bin araç giriş yaptı
Muğla'nın Marmaris ilçesi girişinde polis kontrol noktasında, yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yapılan uygulamalar nedeniyle uzun araç kuyrukları meydana geldi. Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'ndan çıkan araçlar Marmaris ilçesine geldi. Marmaris'in Muğla karayoluna çıkan tek giriş-çıkış noktası Ulusal Egemenlik Caddesi'nde ise kontroller devam etti.


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