Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Nisan koronavirüsten ölenlerin sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saati açıkladı: 69 kişi daha hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte Türkiye'nin koronavirüs tablosunu açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 69 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 425 olduğunu bildirdi. Bakan Koca, İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte Türkiye'nin koronavirüs tablosunu açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 69 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 425 olduğunu bildirdi. Bakan Koca, başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde hareketliliğin istenen seviyeye düşürülemediğini söyledi.
Sıkı tedbirler alınacak
Bilim Kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde hareketliliği kısıtlayıcı daha sıkı tedbirler alınması yönünde kararlar aldı.
İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka var.
Yüzde 78,7'si 60 yaş üstü
50 yaş üzerindeki vefat sayısının giderek daha artmış olduğunu ve özellikle erkek oranının kadınlara göre yüksek olduğunu gördük.
Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor.
Bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor
Bilim Kurulu, özellikle yoğun ortamlarda maske takılmasını önerdi.
Türkiye'nin analizi, şu anda İstanbul'da bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor.