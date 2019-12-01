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SİVAS

Son dakika haberleri: Sivas-Erzincan karayolunda yolcu otobüsü devrildi

Sivas-Erzincan kara yolunda yolcu otobüsüyle kar küreme aracı çarpıştı: 1 ölü

Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı mevkisinde yolcu otobüsü ile kar küreme çalışması yapan araç çarpıştı. Kaza 23.00 sularında Kızıldağ Geçidi'nde yaşandı. Kazada otobüsün muavini Zeki Ak araç içinde sıkıştıktan sonra hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber Merkezi DHA
Kaza yerinden ilk fotoğraf.
Kaza yerinden ilk fotoğraf.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsü ile kar küreme çalışması yapan iş makinesi çarpıştı. Kazada otobüsün muavini Zeki Ak (42) hayatını kaybetti.

Kar küreme arabasıyla çarpıştı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu Kızıldağ Geçidi'nde meydana geldi. Erzurum'dan, İzmir'e giden A.K. yönetimindeki 25 AJ 422 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun Kızıldağ Geçidi Kuzköy mevkisinde kar küreme çalışması yapan Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait M.D. yönetimindeki kepçe diye tabir edilen iş makinesiyle çarpıştı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

  • Kazada otobüs muavini Zeki Ak araç içinde sıkıştı. Kaza ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve İmranlı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkartılan otobüsün muavini Zeki Ak, İmranlı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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