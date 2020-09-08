Son dakika haberleri: Türk fırkateyni Meis Adası önünden geçerek görev icra etti
Yunanistan'a en net cevap: Türk fırkateyni Meis Adası önünden geçti
Doğu Akdeniz'de sismik araştırma yapan Oruç Reis gemisine eşlik eden Türk fırkateynlerinden biri bugün sabah saatlerinde Meis Adası önünden geçerek bir süre bölgede bekledi. Daha sonra geri dönen Türk fıkrateyni Limanağzı Koyu'na dönerek demir attı.
Türkiye'nin, sismik aralştırma gemisi Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de yapacağı araştırmalar nedeniyle ilan ettiği NAVTEX üzerine Antalya'nın Kaş ilçesinde bekleyişini sürdüren Türk fırkateyni, bugün Meis Adası önünden geçiş yaptı.
MEİS ADASI ÖNÜNDEN GEÇEREK BÖLGEDE BEKLEDİ
Kaş ilçesine bağlı Limanağzı Koyu'nda bekleyen Türk fırkateyni, bugün öğle saatlerinde hareket etti. Fırkateyn, Yunanistan'ın Meis Adası ile Kaş ilçesi arasındaki Türk kara sularından geçti. Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi yönünde ilerleyen fırkateyn, uzun süre bölgede bekledi. Daha sonra da Limanağzı Koyu'na dönerek, demir attı. Fırkateynin Limanağzı Koyu'ndaki bekleyişi sürüyor.
Öte yandan Yunan fırkateyni de Meis Adası'nda beklemeye devam ediyor.
Bölgede şu anda tek Türk savaş gemisi bulunuyor. Daha önceki günlerde bölgedeki savaş gemisi sayısı 3'e çıkmıştı.