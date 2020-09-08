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ANTALYA

Son dakika haberleri: Türk fırkateyni Meis Adası önünden geçerek görev icra etti

Yunanistan'a en net cevap: Türk fırkateyni Meis Adası önünden geçti

Doğu Akdeniz'de sismik araştırma yapan Oruç Reis gemisine eşlik eden Türk fırkateynlerinden biri bugün sabah saatlerinde Meis Adası önünden geçerek bir süre bölgede bekledi. Daha sonra geri dönen Türk fıkrateyni Limanağzı Koyu'na dönerek demir attı.

Haber Merkezi DHA
Meis önünden geçen Türk fırkateyni..
Meis önünden geçen Türk fırkateyni..

Türkiye'nin, sismik aralştırma gemisi Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de yapacağı araştırmalar nedeniyle ilan ettiği NAVTEX üzerine Antalya'nın Kaş ilçesinde bekleyişini sürdüren Türk fırkateyni, bugün Meis Adası önünden geçiş yaptı.

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Yunanistan'ın Meis Adası'na konuşlandırdığı Yunan askerleri görüntülendi

MEİS ADASI ÖNÜNDEN GEÇEREK BÖLGEDE BEKLEDİ

  • Kaş ilçesine bağlı Limanağzı Koyu'nda bekleyen Türk fırkateyni, bugün öğle saatlerinde hareket etti. Fırkateyn, Yunanistan'ın Meis Adası ile Kaş ilçesi arasındaki Türk kara sularından geçti. Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi yönünde ilerleyen fırkateyn, uzun süre bölgede bekledi. Daha sonra da Limanağzı Koyu'na dönerek, demir attı. Fırkateynin Limanağzı Koyu'ndaki bekleyişi sürüyor.

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Öte yandan Yunan fırkateyni de Meis Adası'nda beklemeye devam ediyor.

Bölgede şu anda tek Türk savaş gemisi bulunuyor. Daha önceki günlerde bölgedeki savaş gemisi sayısı 3'e çıkmıştı.

Oruç Reis'in NAVTEX ilanı üzerine Türk fırkateyni Meis adasına geçiş yaptı
OYNAT 00:58
Oruç Reis'in NAVTEX ilanı üzerine Türk fırkateyni Meis adasına geçiş yaptı
Türkiye'nin, sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de yapacağı araştırmalar nedeniyle ilan ettiği NAVTEX üzerine Antalya'nın Kaş ilçesinde bekleyişini sürdüren Türk fırkateyni, bugün Meis Adası önünden geçiş yaptı.


Türk fırkateyni yeniden Kaş'ta: Yönleri Meis'e çevrildi
FOTOĞRAF 20
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Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Türkiye'nin Nawtex (deniz duyurusu) bildiriminin ardından dün sabah Antalya Limanı'ndan Kıbrıs'ın Güney batısına hareket etti.
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Oruç Reis, bölgede 5 fırkateynin refakat ve korumasında çalışmalara başladı. Oruç Reis'in bölgeye gitmesinin hemen ardından Yunanistan, Meis Adası'na fırkateyn gönderdi.
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Doğu Akdeniz'de tatbikata katılan bir Türk fırkateyni ise Kaş'ın Limanağzı bölgesi açıklarına gönderildi. Tatbikata katılan Atak tipi helikopterler de Kaş üzerinde alçak uçuş devriyesi yaparken, deniz seviyesine kadar alçalıp, yönleri Meis'e dönük halde uzun süre havada kaldı.
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Helikopterin manevraları, Kaş'a yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'ndan da rahatlıkla görüldü. Helikopterler ve Türk fırkateyni, bölgeden tekrar tatbikat bölgesine döndü.
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Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı fırkateyn, bugün tekrar Kaş'a geldi. Limanağzı Koyu'na giren askeri gemi, demir attı. Her iki ülkeye ait askeri gemilerin bölgede bekleyişi sürüyor.
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Türk fırkateyni yeniden Kaş'ta: Yönleri Meis'e çevrildi
Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateyn, Antalya'nın Kaş ilçesinde Limanağzı Koyu'na demir attı. Dün öğle saatlerinde bölgeden ayrılan askeri geminin gece bölgeye döndüğü öğrenildi.


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