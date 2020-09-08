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Gündem NATOda son dakika hamlesi Türkiye-Yunanistan toplantısı 10 Eylüle ertelendi
POLİTİKA

Son dakika haberleri: Türkiye-Yunanistan toplantısının tarihi belli oldu

NATO'da son dakika hamlesi: Türkiye-Yunanistan toplantısı 10 Eylül'e ertelendi

NATO Karargahı'nda bugün gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı, NATO Askeri Komite Başkanlığı'nca 10 Eylül'e ertelendi.

Haber Merkezi AA
NATO / Arşiv
NATO / Arşiv

Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasında 10 Eylül'de Brüksel'de NATO Karargahında teknik bir toplantı yapacak.

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BUGÜNKÜ GÖRÜŞME ERTELENDİ

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki görüşme sonrası yapılmasına karar verilen ve bugün NATO Karargahı'nda gerçekleştirilmesi planlanan görüşme ertelendi. Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' görüşüleceği söz konusu toplantı, NATO Askeri Komite Başkanlığı tarafından 10 Eylül 2020 tarihine ertelendi.

Söz konusu ertelemenin NATO Askeri Komite Başkanlığı tarafından talep edildiği özellikle vurgulandı.

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