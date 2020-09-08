NATO'da son dakika hamlesi: Türkiye-Yunanistan toplantısı 10 Eylül'e ertelendi

Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasında 10 Eylül'de Brüksel'de NATO Karargahında teknik bir toplantı yapacak.
BUGÜNKÜ GÖRÜŞME ERTELENDİ
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki görüşme sonrası yapılmasına karar verilen ve bugün NATO Karargahı'nda gerçekleştirilmesi planlanan görüşme ertelendi. Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' görüşüleceği söz konusu toplantı, NATO Askeri Komite Başkanlığı tarafından 10 Eylül 2020 tarihine ertelendi.
Söz konusu ertelemenin NATO Askeri Komite Başkanlığı tarafından talep edildiği özellikle vurgulandı.