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Hatay, Adana ve Adıyaman peş peşe sallandı

7,7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede artçılar sürüyor. Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından Hatay'ın Antakya ve Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde sabah saatlerinde peş peşe 4 ve 4,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

06:56 . 4/03/2023 Cumartesi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Adıyaman'da saat 08.27'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.


Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.


Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 06.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7,23 kilometre derinlikte gerçekleşti.


Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde saat 03.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.



#Deprem
#Antakya
#Adana
#Adıyaman
#Hatay
2 saat önce
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Hatay, Adana ve Adıyaman peş peşe sallandı
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