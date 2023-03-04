Trabzon Maçka’da Eren Bülbül’ü korumak isterken şehit olan Astsubay Ferhat Gedik’in kız kardeşi Neriman Gedik ve yeğeni Emirhan Kaya, depremde hayatını kaybetti. Erkek kardeşi Arif Gedik’in evi ise ağır hasar gördü. Ailesiyle birlikte Afyon’a giden Arif Gedik, abisinin ardından kız kardeşini de kaybetmesinin üzüntüsünü yaşarken, "Deprem bölgesinde her göreve talibim, ne olursa yaparım" dedi.