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Gündem PKKnın hain emelleri için kullandığı paramotor ve yamaç paraşütüne yasak getirildi
HATAY

Son dakika Hatay haberleri: Hatay'da paramotor ve yamaç paraşütü faaliyetleri yasaklandı

PKK'nın hain emelleri için kullandığı paramotor ve yamaç paraşütüne yasak getirildi

Geçtiğimiz haftalarda Suriye'den paramotorlarla Türkiye'ye geçerek bombalı eylem için hazırlık yapan PKK'lı teröristler emniyet güçlerinin başarılı operasyonu ile etkisiz hale getirilmişti. Bu gelişmenin ardından Hatay Valiliği, kent genelinde 6 ay süreyle her türlü yamaç paraşütü, paramotor ve paratrekking faaliyetlerin yasaklandığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Teröristlerin Suriye'den Hatay'a geçtiği paramotorlar...
Teröristlerin Suriye'den Hatay'a geçtiği paramotorlar...

Hatay Valiliği, terörle mücadelenin etkin ve verimli yürütülmesi için kent genelinde 4 Nisan 2021 tarihine kadar her türlü yamaç paraşütü, paramotor ve paratrekking faaliyetlerinin yasaklandığını açıkladı.

DHA
Teröristler Suriye'den paramotorla Hatay'a geçmişlerdi.

6 AY SÜREYLE YASAKLANDI

  • Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentin coğrafi ve jeopolitik açıdan hassas bir konumda bulunduğu ve komşu sınır ülkedeki karışıklıklara dikkat çekildi. Açıklamada, “Terörle mücadelenin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi, kamu düzenin sağlanması, huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, yasadışı faaliyetlerin önlenmesi açısından ilimiz genelinde her türlü yamaç paraşütü, paramotor, paratrekking faaliyetleri 04 Kasım 2020 ile 04 Nisan 2021 tarihleri arasında 6 ay süreyle yasaklanmıştır” denildi.

PKK’lı teröristlerin son dönem saldırı aracı: 'Paramotor'
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PKK’lı teröristlerin son dönem saldırı aracı: 'Paramotor'

TERÖRİSTLER PARAMOTORLARLA SURİYE'DEN GELMİŞTİ

Öte yandan, 27 Ekim’de İskenderun ilçesinde biri kendisini patlatan, diğeri ise çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen PKK’lı 2 teröristin Münbiç'ten Amanos Dağları'na 2 paramotor ile geldikleri belirlenmişti.

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