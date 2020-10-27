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HATAY

PKK’lı teröristlerin son dönem saldırı aracı: 'Paramotor'

Hatay'ın İskenderun ilçesinde biri kendisini patlatan, diğeri güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen 2 teröristin Münbiç'ten yola çıkıp Amanos Dağları'na indikleri 'paramotor' ele geçirildi. PKK’lı teröristler daha önce de Irak’ın kuzeyinde paramotor ile saldırı girişiminde bulunmuştu.

Haber Merkezi DHA
PKK terör örgütünün son dönemde paramotor hava araçlarını sıklıkla kullanması dikkat çekiyor.
PKK terör örgütünün son dönemde paramotor hava araçlarını sıklıkla kullanması dikkat çekiyor.

Payas’ta dün akşam kontrol noktasına taciz ateşi açan, çıkan çatışmanın ardından bir vatandaşın aracını gasbeden PKK’lı 2 terörist ile kaçtıkları İskenderun’da çatışma çıktı.

  • Çatışmada teröristlerden biri üzerindeki bombayı patlattı, diğeri ise etkisiz hale getirildi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, 2 teröristin Mümbiç'ten paramotor ile kalkış yapıp, Amanos Dağları’na geldiğini açıkladı. Bugün, bölgede yapılan aramalarda teröristlerin geldiği paramotor bulundu.

PKK'nın paramotor tehdidi: Kamikaze tipi saldırılarda kullanma riski var
GÜNDEM
PKK'nın paramotor tehdidi: Kamikaze tipi saldırılarda kullanma riski var

3 AY ÖNCE DE AYNI YÖNTEMLE SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞLARDI

PKK'lı teröristler, daha önce de aynı yöntemle saldırı girişiminde bulunmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), 19 Temmuz'da Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde yürüttüğü Pençe-Kaplan Operasyonu’nda Mehmetçiğe paramotorla saldırı girişiminde bulunan 1 terörist vurularak, etkisiz hale getirilmişti.

  • 27 Kasım 2019'da ise Hakurk'ta yürütülen operasyonda, teröristler tarafından üs bölgelerine saldırıda kullanılmak üzere paramotor ele geçirilmişti.

Amanoslar'da terör örgütü PKK'ya ait paramotor ele geçirildi
GÜNDEM
Amanoslar'da terör örgütü PKK'ya ait paramotor ele geçirildi

İskenderun'da patlamanın yaşandığı caddede teröre ‘Türk bayraklı’ tepki
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İskenderun'da patlamanın yaşandığı caddede teröre ‘Türk bayraklı’ tepki

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