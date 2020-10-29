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Gündem Teröristlerin paramotorla geldiği Hatayda üç adet SİHA devriye atıyor
POLİTİKA

Teröristlerin paramotorla geldiği Hatay'da üç adet SİHA devriye atıyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ölü ele geçirilen 2 PKK’lı teröristin, Münbiç’ten Amanoslar’a paramotorla geldikleri tespit edilmişti. Bu gelişmenin ardından alınan tedbirler daha da sıkılaştırıldı. Aynı anda havalanan 3 adet SİHA, Hatay semalarında devriye atmaya başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Radar görüntüleri
Radar görüntüleri

Hatay’da, kontrol noktasına taciz ateşi açan, çıkan çatışmanın ardından bir vatandaşın aracını gasbeden PKK’lı 2 terörist, kaçtıkları İskenderun’da, emniyet güçlerinin dikkati ve başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerin, Münbiç'ten paramotor aracılığıyla Amanoslar'a geldiği tespit edilmişti.

Amanoslar'da terör örgütü PKK'ya ait paramotor ele geçirildi
GÜNDEM
Amanoslar'da terör örgütü PKK'ya ait paramotor ele geçirildi

Tedbirler artırıldı

PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın geçtiğimiz günlerde "Hava kuvvetlerimizi inşa ediyoruz" açıklaması dikkat çekerken, PKK'lı teröristlerin bu tip hava araçları ile kamikaze saldırıları düzenleme riskine karşı alınan tedbirler artırıldı.


PKK'nın paramotor tehdidi: Kamikaze tipi saldırılarda kullanma riski var
GÜNDEM
PKK'nın paramotor tehdidi: Kamikaze tipi saldırılarda kullanma riski var

Havalandırılan İHA ve SİHA’larla sınır bölgelerinde teröristlere göz açtırılmıyor. Önlenen terör saldırısı sonrası Hatay’da SİHA’lar devriye görevi yapmaya başladı. Aynı anda görev icra eden 3 SİHA, Hatay semalarını didik didik tarıyor. SİHA’ların Hatay semalarındaki uçuşu radar görüntülerine de yansıdı.

PKK’lı teröristlerin son dönem saldırı aracı: 'Paramotor'
GÜNDEM
PKK’lı teröristlerin son dönem saldırı aracı: 'Paramotor'


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