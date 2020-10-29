Teröristlerin paramotorla geldiği Hatay'da üç adet SİHA devriye atıyor

Hatay’da, kontrol noktasına taciz ateşi açan, çıkan çatışmanın ardından bir vatandaşın aracını gasbeden PKK’lı 2 terörist, kaçtıkları İskenderun’da, emniyet güçlerinin dikkati ve başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerin, Münbiç'ten paramotor aracılığıyla Amanoslar'a geldiği tespit edilmişti.
Tedbirler artırıldı
PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın geçtiğimiz günlerde "Hava kuvvetlerimizi inşa ediyoruz" açıklaması dikkat çekerken, PKK'lı teröristlerin bu tip hava araçları ile kamikaze saldırıları düzenleme riskine karşı alınan tedbirler artırıldı.
Havalandırılan İHA ve SİHA’larla sınır bölgelerinde teröristlere göz açtırılmıyor. Önlenen terör saldırısı sonrası Hatay’da SİHA’lar devriye görevi yapmaya başladı. Aynı anda görev icra eden 3 SİHA, Hatay semalarını didik didik tarıyor. SİHA’ların Hatay semalarındaki uçuşu radar görüntülerine de yansıdı.