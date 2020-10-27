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Gündem Terör örgütü PKKnın izi Amanoslardan silindi
HATAY

Terör örgütü PKK'nın izi Amanoslar'dan silindi

Amanoslar'ı terörden arındırmak amacıyla 1448 personelin katılımıyla başlatılan "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu" kapsamında terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu. Operasyonların başladığı 12 Ağustos'tan bu yana aralarında İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "mavi" ve "gri" kategoride bulunan teröristlerin de yer aldığı 11 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri, Amanoslar'dan izini sildiği PKK'nın bölgedeki birçok sığınağı ile teröristlerin saklandığı mağaraları ve yaşam malzemelerini imha etti.

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vurdu.
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vurdu.

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "mavi" ve "gri" kategoride yer alan teröristlerin de aralarında bulunduğu 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-5 Operasyonu" kapsamında, Amanoslar'da bölücü terör örgütünün izleri silindi.

Adana İl Jandarma Komutanlığının idaresinde 12 Ağustos'ta başlatılan "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu" kapsamında, Hatay-Osmaniye ve Gaziantep il jandarma komutanlıklarında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucularından 97 operasyonel timdeki bin 448 personelin terörle mücadelesi "tarihi sonuç" verdi.

Amanoslar'da terör örgütü PKK'ya ait paramotor ele geçirildi
GÜNDEM
Amanoslar'da terör örgütü PKK'ya ait paramotor ele geçirildi

  • Güvenlik güçleri, başarılı operasyonlarıyla aralarında örgütün sözde "üst düzey" yöneticilerinin de bulunduğu teröristlere Amanonslar'ı dar etti.

Bölgede, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nin "mavi" ve "gri" kategorilerinde yer alanların da bulunduğu biri sağ yakalanan 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Firari eski HDP milletvekili Demir Çelik'in terörist oğlu tutuklandı
GÜNDEM
Firari eski HDP milletvekili Demir Çelik'in terörist oğlu tutuklandı

Sözde "üst düzey" teröristler de etkisiz

Hatay-Amanos kırsalında 22 Ağustos'ta düzenlenen hava destekli operasyonda, Terörden Arananlar Listesi'nde 500 bin liraya kadar ödülle "gri" kategoride yer alan 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Gri kategorideki teröristlerin, örgütte sözde İskenderun Hassa grubu takım sorumlusu Hüseyin kod adlı Cihan Erbaş, sözde İskenderun Hassa grubu halkla ilişkiler sorumlusu Ciğer-Amed kod adlı Serhat Aykul ve sözde Dörtyol-İslahiye grubunda faaliyet yürüten Ali Norşin kod adlı Şefik Körman olduğu saptandı.

Hatay'da nefes kesen operasyon: Köşeye sıkışan terörist kendini patlattı
GÜNDEM
Hatay'da nefes kesen operasyon: Köşeye sıkışan terörist kendini patlattı

Etkisiz hale getirilen teröristlerin beraberinde 3 M-16 piyade tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hatay-Dörtyol kırsalında ise 18 Ekim'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli operasyonda silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Başarılı operasyonda etkisiz hale getirilenler arasında, terör örgütü PKK'nın sözde Amanoslar Saha Dörtyol-İslahiye grup sorumlusu Hüseyin Acar da yer aldı.

Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda 23 yıldır faaliyet yürüten sözde Amanoslar Dörtyol-İslahiye grubu sorumlusu Acar'ın, Terörden Arananlar Listesi'nde 3 milyon liraya kadar ödülle "mavi" kategoride yer aldığı ve "Dilşer" kod adını kullandığı belirlendi.

Terörist Acar'ın ayrıca 1997'de Hatay/Erzin/Yoncadüzü bölgesinde, Kahramanmaraş Göksun İlçe Jandarma Komutanlığından izine gelen 1 jandarma ve 3 vatandaşın şehit edilmesi, 2 güvenlik korucusunun yaralanması, Hatay'da 1999'da sivil halka ait mülk ve tesislere yönelik sabotaj ve kundaklama olayı ile Hatay/Dörtyol ilçesi Çatköy köyü kırsalında 2017'de bir jandarma uzman çavuşun şehit edilmesi saldırılarına katıldığı, birçok eylemin planlayıcı ve faillerinden olduğu tespit edildi.

Firari eski HDP milletvekilinin "gri kategori"de aranan oğlu tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, 21 Ekim'de ise Amanoslar'da güvenlik korucularının operasyonuyla 1 teröristin öldürüldüğünü, 1 teröristin de sağ yakalandığını bildirdi.

Sağ yakalanan teröristin, halen yurt dışında kaçak olan eski BDP Genel Başkanı, 24. Dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in "gri kategori"de aranan oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu belirlendi.

İki uzun namlulu silah, tabanca ve çok sayıda mühimmatla yakalanan terörist Çelik, Hatay'da, "terör örgütüne üye olmak" ve "kasten adam öldürme" suçlarından tutuklandı.

Sığınak, mağara ve yaşam malzemeleri imha edildi

Güvenlik güçleri, bölgede PKK'nın kullandığı birçok sığınak ile teröristlerin gizlendiği mağara ve yaşam malzemelerine de darbe vurdu.

Operasyonlar kapsamında, Amanoslar'ın Osmaniye kısmında PKK'ya ait mağara ve sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Teröristlerin kullandığı sığınaklar patlatılarak imha edildi.

Hatay'da yakalanan teröristin kaçış anı güvenlik kamerasında
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Hatay'da yakalanan teröristin kaçış anı güvenlik kamerasında
Hatay'ın İskenderun ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada patlama meydana geldi. Teröristlerden biri etkisiz hale getirilirken, kaçan terörist de yakalanarak etkisiz hale getirildi. Gerçekleştirilen operasyon sonrası yakalanan teröristin kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.


"Amanoslar'da PKK terör örgütü imha edilmiştir"

İskenderun ilçesinde ise dün 2 terörist, güvenlik güçlerinin başarısı ve dikkati sayesinde etkisiz hale getirildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 2 teröristin güvenlik birimlerinin Amanoslar'da sıkıştırması neticesinde kaçtığını belirti.

"Amanoslar'da terör örgütü PKK imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır." ifadesini kullanan Doğan, bölgenin PKK'dan arındırıldığını kaydetti.

Hatay'daki çatışma ve patlama anı kameraya böyle yansıdı
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Hatay'daki çatışma ve patlama anı kameraya böyle yansıdı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin alınan istihbarat üzerine takibe aldıkları araçtaki teröristlerle sıcak çatışma yaşanırken, araçtaki patlama sonucu 1'i polis toplamda 3 kişi yaralandı. Çatışma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde teröristin polisle çatıştıktan sonra bombayla kendini patlattığı görülüyor.


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