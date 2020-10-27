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Gündem Amanoslarda terör örgütü PKKya ait paramotor ele geçirildi
HATAY

İşte teröristlerin Amanoslar'a geldiği paramotor

Amanoslar'da terör örgütü PKK'ya ait paramotor ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ölü ele geçirilen 2 teröristin Münbiç’ten Amanoslar’a geldikleri paramotor ele geçirildi. Teröristlerden biri İskenderun’da çıkan çatışma sırasında üzerindeki bombayı patlatmıştı. Diğer kaçan diğer terörist ise, kısa süre sonra güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Haber Merkezi İHA
Ele geçirilen paramotor
Ele geçirilen paramotor

İskenderun'da dün akşam Fener Caddesi’ndeki patlamayı gerçekleştirdikten sonra ölü ele geçirilen teröristlerin ’paramotor’ diye tabir edilen bir uçan aletle Münbiç’ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar’a indikleri belirlendi.

4 kişilik terörist grubun 2 parti halinde, 28 Eylül ve 10 Ekim’de paramotorla Münbiç’ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar’a indiğini belirleyen güvenlik birimlerinin çalışması 19 Ekim’de neticesini verdi. Bir terörist etkisiz hale getirildi, bir teröristi sağ olarak yakalandı. İki teröristin yeri ise tespit edildi.

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Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hava kuvvetleri unsurlarınca dün saat 11.00 sularında, teröristlerin bulunduğu noktalar hava kuvvetleri tarafından vuruldu.

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Payas ilçesinde kontrol noktasına taciz ateşi açan ve çıkan çatışmanın ardından bir vatandaşın aracını gasp eden 2 terörist, İskenderun istikametine kaçtı. Teröristlerden biri İskenderun’da çıkan çatışma sırasında üzerindeki bombayı patlattı. Patlamanın ardından diğer terörist koşarak bölgeden kaçmaya çalıştı. Kaçan terörist kısa süre sonra güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilirdi.

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Teröristlerin Münbiç’ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar’a indikleri paramotor da ele geçirildi.

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