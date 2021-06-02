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HATAY

Hatay'da zincirleme kaza: Baba ve kızı öldü beş kişi de yaralandı

Hatay'da zırhlı askeri araç ile otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası araçlardan birinde bulunan baba ve kızı hayatını kaybederken beş kişi ise yaralanarak Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Son dakika Hatayda zırhlı askeri aracın karıştığı zincirleme kaza: Baba ve kızı öldü, 5 kişi de yaralandı
Hatay'da zırhlı askeri aracın karıştığı zincirleme kaza.

Kaza, akşam saatlerinde Antakya-İskenderun Karayolu'nda meydana geldi.

Zırhı askeri araç, iddaya göre Hatay Havalimanı kavşağında Ahmet Tümkaya yönetimindeki 31 KS 318 plakalı otomobil ve Altan Türk yönetimindeki 31 AF 594 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Hatay'da zırhlı askeri aracın karıştığı zincirleme kazada, baba ve kızı öldü, 5 kişi de yaralandı
Hatay'da zırhlı askeri aracın karıştığı zincirleme kazada, baba ve kızı öldü, 5 kişi de yaralandı

Kazanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen sivil araçlar yol kenarına savrulurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Hafif ticari araç sürücüsünün kızı Duru Türk'ün yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, 6 yaralıyı ise ambulanslarla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hatay'da zırhlı askeri aracın karıştığı zincirleme kazada, baba ve kızı öldü, 5 kişi de yaralandı
Hatay'da zırhlı askeri aracın karıştığı zincirleme kazada, baba ve kızı öldü, 5 kişi de yaralandı

Hastanedeki yaralılardan sürücü baba Altan Türk de doktoların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazada yaralı askerin olmadığı öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 20 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var
OYNAT 01:02
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 20 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var
İzmit'te, Anadolu Otoyolu'nda yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR devrilmesinin ardından yaklaşık 20 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. 20'ye yakın aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılara müdahale edildi.


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