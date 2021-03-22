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ANTALYA

Son dakika hava durumu haberleri: Meteorolojiden Akdeniz Bölgesi'ne kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Akdeniz Bölgesi'ne kuvvetli yağış uyarısı

Antalya'nın doğu ilçeleri, Adana'nın kuzeydoğu ilçeleri ile Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde yarından itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. Hortum oluşumu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Haber Merkezi AA
Son dakika hava durumu haberleri: Meteorolojiden Akdeniz Bölgesine kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yarın ve çarşamba günü Akdeniz Bölgesi’nde aralıklarla görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Antalya'nın doğu ilçeleri, Adana'nın kuzeydoğu ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşumu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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