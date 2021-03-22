Meteorolojiden Akdeniz Bölgesi'ne kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yarın ve çarşamba günü Akdeniz Bölgesi’nde aralıklarla görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Antalya'nın doğu ilçeleri, Adana'nın kuzeydoğu ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşumu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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