Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den İYİ Parti'li Yılmaz'ın döviz spekülasyonuna sert yanıt: Bu beyefendi hesap verecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomideki yeni kararlarla ilgili TRT yayınında açıklamalarda bulundu. İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın döviz spekülasyonlarına sert sözlerle yanıt veren Bakan Nebati, ''Piyasaya kesin bir müdahale var' diyor. Bunu söylüyorsa kanıtlamalıdır. Herhangi bir müdahale yapılmamıştır. Bu beyefendi hesap verecektir. Bu tür ihanetlere izin vermeyeceğiz.' ifadelerini kullandı.