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Gündem Batman ve Diyarbakırda Eren Abluka operasyonları başlatıldı
BATMAN

Batman ve Diyarbakır'da 'Eren Abluka' operasyonları başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Batman'da 'Eren Abluka-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan' ve Diyarbakır Yaylak bölgesinde, 'Eren Abluka-4 Şehit Jandarma Er Mustafa Özkan' operasyonlarının başlatıldığını açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Son dakika: ​​İçişleri Bakanlığı: PKKya eş zamanlı Abluka operasyonu başlatıldı
İki ilde dev operasyon başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Batman'da;

'Eren Abluka-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan' ve Diyarbakır Yaylak bölgesinde; 'Eren Abluka-4 Şehit Jandarma Er Mustafa Özkan' operasyonları başlatıldı.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde eş zamanlı başlatılan Eren Abluka-3 operasyonunda; Jandarma Özel Harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 53 personel, Eren Abluka-4 operasyonunda 682 personel görev aldı.

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Operasyonun 1'inci gününde; Diyarbakır Yaylak bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde; patlayıcı yapımında kullanılan 1000 kilo amonyum nitrat, 60 milimetre aydınlatma havan mühimmatı, K413 tipi el bombası ile çok sayıda yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Abluka' operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

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