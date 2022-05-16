Gündem İçişleri Eylem hazırlığındaki DEAŞlı canlı bomba Şanlıurfada yakalandı
ŞANLIURFA

İçişleri: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba Şanlıurfa'da yakalandı

İçişleri Bakanlığınca eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı ve 'Ebi Enes El Kahtani' kod adlı 'canlı bomba' Beşşar El Mizhen'in, Şanlıurfa TEM ekiplerince yakalandığı açıklandı. Yakalanan teröristle bu yıl DEAŞ’ın yapmayı planladığı 10’uncu canlı bombalı eylemin engellendiği belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Son dakika... İçişleri: Eylem hazırlığındaki DEAŞlı canlı bomba Şanlıurfada yakalandı
Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba Şanlıurfa'da yakalandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında el koyulan flash bellek içeriğindeki inceleme sonucu DEAŞ terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel döküman tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmada, örgütsel dökümanların çözülmesiyle operasyon başlatıldı. İl TEM Şube Müdürlüğü'nce 'Ebi Enes El Kahtani' kod adlı terörist Beşşar El Mızhen, Şanlıurfa'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyale el koyuldu.

Yakalanan teröristle birlikte bu yıl DEAŞ’ın yapmayı planladığı 10’uncu canlı bomba eylemi engellendi.
İHA
Yakalanan teröristle birlikte bu yıl DEAŞ’ın yapmayı planladığı 10’uncu canlı bomba eylemi engellendi.

Açıklamada, "Teröristin DEAŞ terör örgütüne sözde biat ettiği ve örgütün sözde Şam vilayeti üst düzey yöneticileriyle irtibat kurarak istişhad (canlı bomba) eylemi yapmak istediği, önümüzdeki süreçte örgüt adına ülkemizde canlı bomba, yalnız kurt faaliyetlerinde bulunacağı belirlendi" denildi.

Yakalanan teröristle birlikte bu yıl DEAŞ’ın yapmayı planladığı 10’uncu canlı bomba eyleminin engellendiği kaydedildi.

Afrin'de canlı bomba saldırısı önlendi: Dört terörist 13 kilo patlayıcıyla yakalandı
GÜNDEM
Afrin'de canlı bomba saldırısı önlendi: Dört terörist 13 kilo patlayıcıyla yakalandı
‘Titanik pozu’ ölüme götürdü

‘Titanik pozu’ ölüme götürdü

​Sopaya tutunan genç kız kurtuldu erkek arkadaşı gözden kayboldu.
Telefonun atası

Telefonun atası

120 yıl sonra görücüye çıktı.
İkinci kez seçildi

Somali'nin yeni cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud oldu.

DEAŞ'ın bu yıl yapmayı planladığı 10'uncu eylem engellendi.

​Bakan Özer ilk kez uygulanacak yeni sistemi açıkladı.

Yeni varyantıyla tüm dünyaya korku salacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.