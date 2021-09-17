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ANKARA

İlker Başbuğ’un 4 yıla kadar hapsi istendi

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarındaki açıklamaları sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede Başbuğ'un 'kamu görevlilerine hakaret' suçlamasıyla 4 yıla kadar hapsi istendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: İlker Başbuğ’un 4 yıla kadar hapsi istendi
İlker Başbuğ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un “kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret” suçundan cezalandırılması istemiyle dava açtı. İddianamede, İlker Başbuğ'un dört yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

İlker Başbuğ, katıldığı bir televizyon programında FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasında, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenlemeye dikkat çekmişti, "2009'da bu kanun teklifini kim hazırladı" diye sormuştu. Teklifin FETÖ’nün direktifi ile hazırlandığını ileri sürmüştü. “Askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan o düzenlemede kimin imzası varsa siyasi ayak oradadır” demişti.

Suç duyurusu sonrası 'siyasi ayak' soruşturması tamamlandı. Başbuğ'un sözlerinin eleştiri sınırı ve ifade özgürlüğünü aştığı belirlendi.

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