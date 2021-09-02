İSKİ duyurdu: İstanbul'da pazar günü 8 ilçede 8 saat su yok

Hayat

Ferhan Şensoy son yolculuğuna uğurlanıyor

Tedavi gördüğü hastanede iki gün önce hayatını kaybeden ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'un cenazesi Beyoğlu'ndaki Ses Tiyatrosu'na getirildi. Şensoy için burada düzenlenen törende sanat dünyasından arkadaşları, yakınları katıldı. Törenin adından, Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakiben Zincirlikuyu Kabristanlığı'na defnedilecek.