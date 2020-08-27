İstanbul Arnavutköy'de bir fabrikada patlama sonrası yangın çıktı: Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi

Arnavutköy’de bir metal fabrikasında önce patlama meydana geldi ardından ise yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olayda iki kişinin hafif olarak yaralandığı öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
Arnavutköy’de bir metal fabrikasında önce patlama meydana geldi ardından ise yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olayda iki kişinin hafif olarak yaralandığı öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
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