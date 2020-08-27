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Gündem İstanbul Arnavutköyde bir fabrikada patlama sonrası yangın çıktı Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi
İSTANBUL

Son dakika: İstanbul Arnavutköy'de bir fabrikada patlama sonrası yangın çıktı

İstanbul Arnavutköy'de bir fabrikada patlama sonrası yangın çıktı: Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi

Arnavutköy’de bir metal fabrikasında önce patlama meydana geldi ardından ise yangın çıktı. Son dakika haberine göre olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olayda iki kişinin hafif olarak yaralandığı öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Son dakika
Son dakika

Arnavutköy’de bir metal fabrikasında önce patlama meydana geldi ardından ise yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olayda iki kişinin hafif olarak yaralandığı öğrenildi.

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