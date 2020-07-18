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İSTANBUL

Son dakika... İstanbul Bağcılar'da polise silahlı saldırı

İstanbul Bağcılar'da silahlı saldırı sonucu bir polisimiz şehit oldu

İstanbul Bağcılar’da polis aracına yönelik düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan bir polisimiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Operasyonda S.B, O.I. ve A.A. gözaltına alındı. Şüphelilerle kullandıkları 2 silah da ele geçirildi. Üçüncü silah ise bir çöp konteynerinde bulundu.

Haber Merkezi AA İHA
Olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu.
Olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu.

Bağcılar'da Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta, araçlarıyla seyir halindeki narkotim ekibine silahla ateş edildi.

  • Araçtaki polis memuru E.G. göğsünden, Y.N. ise kolundan yaralandı. Yaralı polisler Bağcılar Medipol Hastanesine sevk edildi. E.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçlerince bölgede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Operasyonda S.B, O.I. ve A.A. gözaltına alındı. Şüphelilerle kullandıkları 2 silah da ele geçirildi. Üçüncü silah ise bir çöp konteynerinde bulundu.

Yaralı polis şehit oldu

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Bağcılar'daki saldırıda yaralanan polisimizin şehit olduğu açıklandı.

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