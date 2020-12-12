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İSTANBUL

Son dakika İstanbul haberleri: Kıraathane ve oyun salonlarına şok baskın

Kıraathane ve oyun salonlarına şok baskın: 59 kişiye ceza kesildi

Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen yasaklar ve yapılan onca uyarıya rağmen tedbirlerin ihlal edildiğine ilişkin görüntülere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs salgını nedeniyle kapalı olması gerekirken faaliyet gösteren kıraathane ve oyun salonlarına baskın yaptı. Kurallara uymayan 59 kişiye toplamda 187 bin 620 lira idari para cezası kesildi.

Haber Merkezi İHA
Polis ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle kapalı olması gerekirken faaliyet gösteren kıraathane ve oyun salonlarına baskın yaptı.
Polis ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle kapalı olması gerekirken faaliyet gösteren kıraathane ve oyun salonlarına baskın yaptı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kıraathane, kahvehane ve oyun salonları geçici süreliğine kapatılmıştı.

Bu kapsamda denetimleri aralıksız sürdüren Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, önceki gün, ve dün Gürsel, Hamidiye, Gültepe, Çağlayan, Emniyet Evleri ve Hürriyet Mahallerindeki 6 adresin yasağa rağmen faaliyet gösterdiği ihbarını aldı.

Polis ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle kapalı olması gerekirken faaliyet gösteren kıraathane ve oyun salonlarına baskın yaptı.

İhbar üzerine adreslere baskın yapan Kağıthane polisi, kıraathanede bulunan kişilerin korona virüs salgını tedbirlerine uymadığını tespit etti.

59 KİŞİYE 187 BİN TL CEZA

Vatandaşlar polis içeriye girince maske takarken, işletme sahiplerine ve adreslerde okey ile iskambil oynayan 59 kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları için "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na Muhalefet" suçundan toplamda 187 bin 620 lira idari para cezası kesildi. Baskın anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Polis ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle kapalı olması gerekirken faaliyet gösteren kıraathane ve oyun salonlarına baskın yaptı.
İş yerleri ise Kağıthane Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

Kısıtlamada yakalandı gazetecileri tehdit etti!
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Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi’nde meydana geldi.
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Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Gökhan B.(28) yönetimindeki 16 ALJ 749 plakalı otomobili durdurmak istedi.
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Ancak ihtara uymayan sürücü, aracını polis ekiplerinin üzerine sürerek hızla yoluna devam etti. Bölgeye takviye ekip isteyen polisler de şüphelinin peşine düştü.
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Şüphelinin Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi’ne girmesi üzerine bölgeye giriş ve çıkışlar polis ekipleri tarafından kapatıldı. Yaklaşık 2 kilometrelik kovalamacanın ardından Kırlangıç Sokak’a giren sürücü Gökhan B. ile araçta bulunan Engin K. Batuhan Y.(23), Selcan A.(18) sokağı kapatan polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
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Şüphelilerin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Yapılan GBT sorgusunda şüphelilerin cinayet suçundan hapis cezasının olduğu ve 15 günlük izinle dışarı çıktıkları öğrenildi.
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Şüphelilerden Engin K. kendisini görüntüleyen basın mensuplarını “Anam avradım olsun göreceğim seni, benim anam bunu görsün bana sorsun göreceğim, sen çek” diye tehdit ederek saldırmaya çalışırken polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.
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Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kuralını ihlal, trafiği tehlikeye düşürmek, hız sınırı ihlali, polisin ‘dur’ ihtarına uymamak suçlarından toplam 27 bin TL ceza kesildi. Otomobil çekiciyle emniyet otoparkına çekilirken, şüphelilerin polisteki sorgularının sürdüğü bildirildi.
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Kısıtlamada yakalandı gazetecileri tehdit etti!
Bursa'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanan araçta yer alan ve cezaevinden 15 gün izinle çıktığı öğrenilen Engin K. kendisini görüntüleyen gazetecileri “Anam avradım olsun göreceğim seni, benim anam bunu görsün bana sorsun göreceğim, sen çek” diyerek tehdit etti.

Maskesiz polise yakalanan turist kesilen cezayı gülerek karşıladı
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 21.00'den itibaren hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
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Kısıtlama kapsamında polis, İstanbul'un çeşitli noktalarında denetimler yaptı. Beşiktaş'ta farklı noktalarda denetim yapan polis ekipleri, dışarıda olan sürücü ve yayaları durdurarak izin belgelerini kontrol etti.
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Beşiktaş'ta araç sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde durdurulan taksi şoförünün izin belgesi kontrol edildi.
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Takside yolculuk yapan ve maske takmayan 2 turist denetimde polise yakalandı.
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Maskeleriniz nerede? sorusuna, Bagajda diyerek cevap veren turistleri araçtan indiren polis ekipleri, 2 gence maske verdi. Pasaport kontrolleri de yapılan turistlere, taksi içinde maskesiz seyahat yaptıkları için para cezası kesildi. Turistlerden birinin kesilen cezayı gülerek karşılaması gözlerden kaçmadı.
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Yine Beşiktaş'ta farklı bir noktada yapılan denetimlerde ise durdurulan bir taksinin şoförünün belgeleri kontrol edildi. Daha sonra araçtaki yolcunun kimliğini isteyen polis, genç kızın 18 yaşının altında olduğunu tespit etti. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç kıza da para cezası kesildi. Denetimler gece boyunca devam etti.
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Maskesiz polise yakalanan turist kesilen cezayı gülerek karşıladı
İstanbul Beşiktaş'ta sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından polis tarafından yapılan denetimlere maskesiz olarak taksiye binen iki turist de takıldı. Turistlere taksiye maskesiz bindikleri gerekçesi ile ceza kesilirken, turistlerden birinin ise kesilen cezaya gülere karşılık vermesi dikkatlerden kaçmadı.


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Kıraathane ve oyun salonlarına şok baskın: 59 kişiye ceza kesildi
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Kıraathane ve oyun salonlarına şok baskın: 59 kişiye ceza kesildi

Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen yasaklar ve yapılan onca uyarıya rağmen tedbirlerin ihlal edildiğine ilişkin görüntülere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs salgını nedeniyle kapalı olması gerekirken faaliyet gösteren kıraathane ve oyun salonlarına baskın yaptı. Kurallara uymayan 59 kişiye toplamda 187 bin 620 lira idari para cezası kesildi.
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