Son dakika İstanbul haberleri: Kıraathane ve oyun salonlarına şok baskın Kıraathane ve oyun salonlarına şok baskın: 59 kişiye ceza kesildi Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen yasaklar ve yapılan onca uyarıya rağmen tedbirlerin ihlal edildiğine ilişkin görüntülere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs salgını nedeniyle kapalı olması gerekirken faaliyet gösteren kıraathane ve oyun salonlarına baskın yaptı. Kurallara uymayan 59 kişiye toplamda 187 bin 620 lira idari para cezası kesildi.

Haber Merkezi 12 Aralık 2020, 09:38 Son Güncelleme: 12 Aralık 2020, 09:40 İHA