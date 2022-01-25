Gündem İstanbul Havalimanında bir pist uçuşlara açıldı
İSTANBUL

İstanbul Havalimanı'nda bir pist uçuşlara açıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle tüm uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'ndaki kar temizleme çalışmalarının ardından bir pist saat 12.00 itibariyle uçuşlara açıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Son Dakika: İstanbul Havalimanında bir pist uçuşlara açıldı
İstanbul Havalimanı’ndaki pistleri temizleme çalışması sürüyor.

Kar yağışı nedeniyle uçuşların durulduğu İstanbul Havalimanı'ndaki pistlerinden biri saat 12.00 itibariyle öncelikle kar yağışı nedeniyle havalimanına iniş yapamayarak başka şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirilen uçuşlarda olacak.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak resmi twitter hesabından "İstanbul Havalimanı (LTFM) 18/36 pisti park yeri onayı alınarak Divert Uçuşlar öncelikli olacak şekilde 25 Ocak 2022 tarihi saat 12:00'de trafiğe açılmıştır" paylaşımında bulundu.

THY İstanbul Havalimanı'ndan yapacağı tüm uçuşları saat 00.00'a kadar durdurdu
EKONOMİ
THY İstanbul Havalimanı'ndan yapacağı tüm uçuşları saat 00.00'a kadar durdurdu

İstanbul Havalimanı'nda kar temizleme çalışmaları sürüyor
FOTOĞRAF 10
Title
Kar yağışının şiddetini arttırması nedeniyle dün saat 14.00'ten itibaren uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda kar yağışının şiddetini kaybetmesinin ardından günün ilk saatiyle birlikte çalışmalar hız kazandı.
Title
Havalimanı işletmecisi İGA, kar nedeniyle kapanan pist ve taksi yollarını temizleme çalışmalarını hızlandırdı.
Title
Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte uçuşların saat 13.00'te yeniden başlaması planlanırken, seferleri iptal olan yolcular ise geceyi terminalde geçirdi.
Title
Yolcular için kara tarafındaki yeme içme alanlarında yüzde 30 indirim uygulanırken daha önce bir saat olan ücretsiz kablosuz internet hizmeti ise 24 saate uzatıldı.
Title
Sabah saatlerinde yolların kısmen açılmasıyla birlikte havalimanı ile şehir arasında ulaşımı sağlayan otobüs servisleri havalimanı çıkışlı olarak tek yönlü olarak hizmet vermeye başladı
Title
Title
Title
Title
Title
İstanbul Havalimanı'nda kar temizleme çalışmaları sürüyor
İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bugün saat 13.00'e kadar tüm uçuşların iptal edildiği İstanbul Havalimanı'nda yağışının durmasıyla birlikte apronda kar temizleme çalışmaları devam ediyor.


12 ilde kamu çalışanlarına idari izin

12 ilde kamu çalışanlarına idari izin

Kar hayatı felç etti: Açıklamalar peş peşe geldi.
Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji saat verdi

İstanbul'da kar bu akşam yeniden başlayacak.
İETTyi otomobile bağlayıp çektiler: Yolda kalan otobüse vatandaş sahip çıktı

​Vali Yerlikaya kar yağışı için alınan önlemleri duyurdu.

İstanbul Valisi Yerlikaya yeni kararı duyurdu.

​Trafikte mahsur kalan Şafak Sezer: Kendimi hastaneye atacağım.

​Milyonları ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kapısının önünü bile temizleyemeyen İBB'ye tepki: Yollara çıksanıza kardeşim
Gündem

Kapısının önünü bile temizleyemeyen İBB'ye tepki: Yollara çıksanıza kardeşim

İstanbul'da alınan yetersiz önlemler nedeniyle saatlerce trafikte kalan, evine gidemeyen vatandaşlar sosyal medyada İBB'ye isyan etti. İBB'nin önünde çektiği videoyu paylaşan bir vatandaş, "Rezillikten başka bir şey değil. Bir tane kar küreme aracı yok. İBB'nin önünden araç geçmeyen yerleri şu an kar küreme aracıyla küremeye çalışıyorlar. Yollara çıksanıza kardeşim! Niye oraları kürüyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi.
Bakan Soylu ve Karaismailoğlu'ndan İstanbullulara önemli uyarılar: Kar yağışı kaç gün sürecek?
Gündem

Bakan Soylu ve Karaismailoğlu'ndan İstanbullulara önemli uyarılar: Kar yağışı kaç gün sürecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ekiplerin gece gündüz çalıştığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Marmaray yarın gece de ücretsiz olarak devam edecek. Bu sürecin de üstesinden geleceğiz" dedi. Bakan Soylu ise kentte mümkün olduğunca özel araçlarla dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulunarak, "Kar yağışı perşembe gününe kadar İstanbul'da devam edecek. Ağır tonajlı araçlar kış lastikleri ile yola çıkılmalı" diye konuştu.
Çin sınırını çizdi: ABD iç işlerimize karışmasın
Dünya

Çin sınırını çizdi: ABD iç işlerimize karışmasın

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve ABD Başkanı Joe Biden zirvesinde Tayvan, Sincan ve Hong Kong meselelerine yorum yapılması karşısında, "İç işlerimize dış güçlerin müdahalesi kabul edilemez” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.