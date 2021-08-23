İstanbul Maltepe'de orman yangını

Maltepe Başıbüyük'te ormanda bulunan atık malzemeler henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Ağaçlara sıçrayan yangın kısa sürede söndürülürken itfaiyenin soğutma çalışması sürüyor.Ayrıntılar geliyor...
Maltepe Başıbüyük'te ormanda bulunan atık malzemeler henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Ağaçlara sıçrayan yangın kısa sürede söndürülürken itfaiyenin soğutma çalışması sürüyor.Ayrıntılar geliyor...
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