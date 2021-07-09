Gündem İstanbul merkezli iki ilde şafak vakti FETÖ operasyonu 33 şüpheli için gözaltı kararı var
İSTANBUL

İstanbul merkezli iki ilde şafak vakti FETÖ operasyonu: 33 şüpheli için gözaltı kararı var

Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik gerçekleştirilen operasyonlara bu sabah bir yenisi daha eklendi. İstanbul’da haklarında yakalama kararı bulunan eski Polis Akademisi öğrencisi 33 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 33 kişiden 19’u gerçekleştirilen operasyonlarda yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Son dakika İstanbul’da FETÖ operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Foto/arşiv

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Polis Akademisi’nde öğrenciyken FETÖ ile irtibatlı olan ve akademinin kapatılması sonrası YÖK tarafından yerleştirildikleri farklı üniversitelerde de örgütle irtibatlarını koparmadıkları tespit edilen 33 öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 2 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 19’unu yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Ayrıca, şüphelilerden 10’unun yurt dışında olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 4 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında 28 Mayıs’ta düzenlenen ilk operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 46 kişiden 30’u yakalanmıştı. Bu zanlılardan 16’sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmayı kabul etmiş ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Diğer 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

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