Gündem Vali Yerlikaya duyurdu İki gün idari izinli sayılacaklar
İSTANBUL

Vali Yerlikaya duyurdu: İki gün idari izinli sayılacaklar

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; malûl, engelli ile hamile personellerin pazartesi ve salı günleri idari izinli sayılacağını açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile olanların 25-25 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacağını duyurdu.

Yerlikaya, Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli Hemşerilerim, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca; İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; Malûl ve Engelliler ile Hamile olanlar 24-25 Ocak tarihlerinde İdari İzinli sayılacaktır" ifadelerine yer verdi.

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