Vali Yerlikaya duyurdu: İki gün idari izinli sayılacaklar

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile olanların 25-25 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacağını duyurdu.

Yerlikaya, Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli Hemşerilerim, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca; İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; Malûl ve Engelliler ile Hamile olanlar 24-25 Ocak tarihlerinde İdari İzinli sayılacaktır" ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar kısıtlaması: Uçuşlara yüzde 15 azaltma

GÜNDEM Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara üç uyarı