İstanbul'da eğitime lodos engeli: Okullar bir gün tatil edildi

İstanbul'da dünden bu yana etkili olan lodos ve fırtına sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Çok sayıda ilçede ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, evlerin çatıları da hasar gördü.

Yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul'da eğitime bir gün ara verildi.

Haberi Twitter hesabından duyuran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Sevgili hemşehrilerim; İstanbul’da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle; Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır."dedi.

Sevgili hemşehrilerim;İstanbul’da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden #Lodos nedeniyle;📌Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir.📌Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır. pic.twitter.com/pa4LmmuZ94

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Valilik'ten yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre; ilimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir. İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır."

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OYNAT 00:33 Avcılar’da binanın çatısı yola uçtu: Motosikletli kaçmak yerine izledi İstanbul Avcılar'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından kopan parçalar yola döküldü. Caddede kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, yolun başında bekleyen bir motosikletlinin ise kaçmak yerine çatının uçuşunu izlemesi dikkat çekti. Çatının uçtuğu o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. BiP'te paylaş

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