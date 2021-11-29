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İSTANBUL

İstanbul'da eğitime lodos engeli: Okullar bir gün tatil edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30 Kasım Salı günü yüz yüze eğitime ara verildiğini duyurdu. Vali Yerlikaya ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin izinli sayılacağını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: İstanbulda okullar tatil mi? 30 Kasımda okul olacak mı? Yarın okul açık mı?
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İstanbul'da dünden bu yana etkili olan lodos ve fırtına sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Çok sayıda ilçede ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, evlerin çatıları da hasar gördü.

Yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul'da eğitime bir gün ara verildi.

  • Haberi Twitter hesabından duyuran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Sevgili hemşehrilerim; İstanbul’da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle; Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır."dedi.

Sevgili hemşehrilerim;İstanbul’da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden #Lodos nedeniyle;📌Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir.📌Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır. pic.twitter.com/pa4LmmuZ94

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Valilik'ten yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre; ilimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir. İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır."

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İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kentin birçok noktasında ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları yaşanırken Başakşehir'de yola savrulan bir parça trafikte seyreden motokuryenin başına geldi. Şaşkınlık yaşayan kurye motoruyla kaldırıma devrildi, o anlar ise kameraya yansıdı.
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