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Gündem İstanbulda polis memuru şehit oldu Görev başında kafasına cisim atıldı, 5 metre yüksekten düştü
İSTANBUL

İstanbul'da polis memuru şehit oldu: Görev başında kafasına cisim atıldı, 5 metre yüksekten düştü

Fatih'te operasyonda görevli polis memuru Zafer Mat, aranan şüphelinin attığı cisimle kafasından aldığı darbe sonucu yüksekten düşerek ağır yaralandı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Zafer Mat, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

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Haber Merkezi İHA
Son dakika... İstanbulda polis memuru şehit oldu: Görev başında kafasına cisim atıldı, 5 metre yüksekten düştü
Atılan cismin darbesiyle polis memuru Zafer Mat ikinci kat merdivenlerden aşağı düştü.

Olay, Fatih Ayvansaray Mahallesi Ahmet Rıfai Sokak’ta saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polis memuru Zafer Mat, Balat'ta aranan şahsın evinin önüne gelerek beklemeye başladı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Zafer Mat ise, şüphelinin kaçmaması için yan binanın yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarına çıktı

ZANLI, POLİSİN KAFASINA CİSİM ATTI

Polislerin geldiğini gören ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen şüpheli, bu sırada çevrede bulduğu sert bir cisim fırlattı. Kafasından darbe alan polis memuru Zafer MAT, duvarın üzerinden düşerek ağır yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı polis memurunu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Hastaneye kaldırıldığı esnada bilinci kapalı olduğu öğrenildi. Düşmenin etkisiyle başının çeşitli kısımlarından darbeler alan polis memuru hastanede de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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