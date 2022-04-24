İstanbul'da polis memuru şehit oldu: Görev başında kafasına cisim atıldı, 5 metre yüksekten düştü

Hayat

İstanbul’da Ramazan rotası başka güzeldir

On bir ayın sultanı Ramazan, Kur’an-ı Kerim ve ibadet ayı olduğundan Osmanlı İstanbul’unda halk, vakitlerini cami ve türbelerde geçirmeye dikkat ederdi. İstanbul halkı, ramazan ziyaretlerini öylesine benimsemiş ve hayatına katmıştır ki en nihayet, cami ziyaretleri bir adet haline dönüşmüştür. Biz de bu hafta ramazan ayında size hanım sultanların yaptırdığı cami ve külliyelerden barok camilere uzanan bir rota çizdik.