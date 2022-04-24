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Gündem İstanbulda polis memuru şehit oldu Görev başında kafasına cisim atıldı, merdivenlerden düştü
İSTANBUL

İstanbul'da polis memuru şehit oldu: Görev başında kafasına cisim atıldı, merdivenlerden düştü

İstanbul Fatih’te aranan bir şahsı yakalamak için evinin önünde bekleyen polis memuru şahıs tarafından başına atılan bir cisim sonucu ikinci katın merdivenlerden aşağı düştü. İkinci kat merdivenlerden aşağı düşen polis memuru Zafer Mat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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Haber Merkezi İHA
Son dakika... İstanbulda polis memuru şehit oldu: Görev başında kafasına cisim atıldı, merdivenlerden düştü
Atılan cismin darbesiyle polis memuru Zafer Mat ikinci kat merdivenlerden aşağı düştü.

Olay, Fatih Ayvansaray Mahallesi Ahmet Rıfai Sokak’ta saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polis memuru Zafer Mat Balatta aranan şahsın evinin önüne gelerek beklemeye başladı.

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Şahsın evinin önünde beklediği esnada aranan şahıs tarafından kafasına bir cisim atıldı. Atılan cismin darbesiyle polis memuru Zafer Mat ikinci kat merdivenlerden aşağı düştü. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı polis memurunu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Hastaneye kaldırıldığı esnada bilinci kapalı olduğu öğrenildi. Düşmenin etkisiyle başının çeşitli kısımlarından darbeler alan polis memuru hastanede de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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