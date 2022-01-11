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İSTANBUL

İSKİ duyurdu: 4 ilçeye 11 saat su verilemeyecek

İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçelerdeki vatandaşlar, "Sular ne zaman gelecek" sorusuna yanıt arıyor. Peki 11 ve 12 Ocak Salı günü hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ'nin yaptığı açıklama...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son Dakika: İstanbulda sular ne zaman gelecek? 11 Ocak 2021 İSKİ arıza sorgulama
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İSKİ, yarın saat 09.00 ila 20.00 saatleri arasında, bazı ilçelere 11 saat su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Su alamayacak bölgeler şunlar:

"Eyüpsultan Rami Yeni, Düğmeciler, İslambey ve Topçular Mahallelleri.

Bayrampaşa, Yenidoğan, İsmetpaşa, Orta, Yıldırım, Terazidere, Altıntepsi, Vatan, Kartaltepe, Kocatepe ve Muratpaşa Mahalleleri.

Esenler, Birlik, Çiftehavuzlar, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim, Mimar Sinan, Nene Hatun, Davutpaşa ve Namık Kemal Mahalleleri.

Gaziosmanpaşa, Merkez Mahallesi, Güngören, Gençosman ve Sanayi Mahalleleri".

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