İSKİ duyurdu: 4 ilçeye 11 saat su verilemeyecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İSKİ, yarın saat 09.00 ila 20.00 saatleri arasında, bazı ilçelere 11 saat su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Su alamayacak bölgeler şunlar:

"Eyüpsultan Rami Yeni, Düğmeciler, İslambey ve Topçular Mahallelleri.

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Bayrampaşa, Yenidoğan, İsmetpaşa, Orta, Yıldırım, Terazidere, Altıntepsi, Vatan, Kartaltepe, Kocatepe ve Muratpaşa Mahalleleri.

Esenler, Birlik, Çiftehavuzlar, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim, Mimar Sinan, Nene Hatun, Davutpaşa ve Namık Kemal Mahalleleri.

Gaziosmanpaşa, Merkez Mahallesi, Güngören, Gençosman ve Sanayi Mahalleleri".

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