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Gündem İstanbulun altı ilçesinde 24 adrese uyuşturucu operasyonu
İSTANBUL

İstanbul'un altı ilçesinde 24 adrese uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından Ümraniye merkezli, Üsküdar, Çekmeköy, Ataşehir, Sancaktepe ve Esenyurt olmak üzere 6 ilçede görevli 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 20 şahsın gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Haber Merkezi İHA
Son dakika! İstanbulun altı ilçesinde 24 adrese uyuşturucu baskını: 20 şüpheli gözaltında
İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik 6 ilçede yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, Ümraniye merkezli Üsküdar, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe ve Esenyurt ilçelerinde, 24 adrese şafak operasyonu yaptı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde bulundu, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyete götürülecek.

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