İstanbul'un altı ilçesinde 24 adrese uyuşturucu operasyonu

Hayat

Çağrı 45 yıl sonra yeniden vizyona giriyor: 'Babam kültürleri aşan ve gurur duyduğu İslam'ı tasvir etmişti'

Usta yönetmen Mustafa Akkad oğlu, yapımcı Malek Akkad, "Çağrı: İslamiyetin Doğuşu" filminin 45 yıl aradan sonra yeniden izleyiciyle buluşacak olmasını değerlendirdi. "Bu filmleri bir kez daha dünyayla paylaşma zamanının geldiğini hissettim. Açıkçası, yaptığı işin bu güzel halini, babamın görebilmesini isterdim" diyen Akkad, "Bu filmin bütün dünya için önemli olduğunu düşünüyorum. Babamın, kültürleri aşan ve gurur duyduğu İslam'ı kendi anladığı şekilde tasvir ettiği bir film yapmayı amaçladığını biliyorum" ifadelerini kullandı.