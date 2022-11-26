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İZMİR

İzmir depremi sonrası korkutan uyarı: Tetiklerse deprem fırtınasına dönüşebilir

İzmir'de meydana gelen 3.2'lik depremi yorumlayan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, meydana gelen son depremin 4 Kasım'daki 4.9 büyüklüğündeki depremin artçısı olduğunu belirterek, "4 büyüklüğüne kadar artçılar olabilir. Olası depremler komşu Dağkızılca fayını tetiklerse bu hareketlilik deprem fırtınasına dönüşebilir. Bu fayın 6.8 büyüklüğünde deprem kapasitesi üretme potansiyeli var" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Son dakika İzmir depremi sonrası korkutan uyarı: Tetiklerse deprem fırtınasına dönüşebilir
Prof. Dr. Sözbilir: Dağkızılca fayı tetiklenirse deprem fırtınasına dönüşebilir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 04.10'da merkez üssü İzmir'in Gaziemir ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 9,18 kilometre derinliğinde olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir
Prof. Dr. Hasan Sözbilir

DEPREM FIRTINASINA DÖNÜŞEBİLİR

DEÜ DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu depremin 4 Kasım'daki 4.9'luk depremin artçısı olduğunu belirterek, "4 Kasım'dan bugüne 250'nin üzerinde artçı deprem oldu. Bu geceki depremde de Buca ve Gaziemir halkı, uykusundan uyandı. 4.9 büyüklüğündeki ana şoktan itibaren artçılar, Buca ile Kızıkköy arasındaki bölgede sürüyor. Birkaç hafta boyunca devam edecektir. 4 büyüklüğüne kadar artçılar olabilir ancak panik yapacak bir durum yok. Olası depremler, komşu Dağkızılca fayını tetiklerse bu hareketlilik deprem fırtınasına dönüşebilir. Bu fayın 6.8 büyüklüğünde deprem kapasitesi üretme potansiyeli var" diye konuştu.

İzmir'de 3.2 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM
İzmir'de 3.2 büyüklüğünde deprem
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