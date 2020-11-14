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Gündem İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 116ya yükseldi
İZMİR

Son Dakika: İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 116'ya yükseldi

İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 116'ya yükseldi

İzmir'deki depremde hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısının 116'ya çıktığı açıklandı. AFAD'dan gelen bilgilere göre yaralanan 1.034 vatandaşımızdan 1.021’i taburcu edilirken 8 kişinin tedavisi devam ediyor.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 116'ya yükseldiğini açıkladı.

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  • AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 48'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 3 bin 630 artçı sarsıntı kaydedildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 116 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1034 kişiden 1021'i taburcu edildi, 8 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

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