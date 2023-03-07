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Gündem

Kayseri'de 6 dakikada 3 deprem meydana geldi

Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4,7 ve 4,3, Hacılar ilçesinde de 4.4 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Sarsıntının çevre illerde de hissedildiği belirtildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Kayseri ilimiz İncesu ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır" dedi.

14:58 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Deprem

Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamaya göre,
Kayseri'nin İncesu ilçesinde saat 14.47'de deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 4,7 olarak açıkladı.
Sarsıntının çevre illerde de hissedildiği belirtildi.

Depremin 12,8 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Kayseri'nin
Hacılar ilçesinde de saat 14.48'de de 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.

Altı dakikada üçüncü deprem

Saat 14:53'te de merkez üssü yine
İncesu olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, "İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum görülmüyor" dedi.


AFAD Başkanı: Olumsuz bir durum yok

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kayseri ilimiz İncesu ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz olası olumsuz bir duruma karşın hazır durumdadır. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım" ifadelerini kullandı.


#Kayseri
#İncesu
#Deprem
#Son dakika
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