Deprem
Depremin 12,8 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
Altı dakikada üçüncü deprem
Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, "İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum görülmüyor" dedi.
AFAD Başkanı: Olumsuz bir durum yok
AFAD Başkanı Yunus Sezer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kayseri ilimiz İncesu ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz olası olumsuz bir duruma karşın hazır durumdadır. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım" ifadelerini kullandı.