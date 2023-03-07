Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamaya göre,

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamaya göre,

Hacılar ilçesinde de saat 14.48'de de 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.

Hacılar ilçesinde de saat 14.48'de de 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.

İncesu olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

İncesu olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Saat 14:53'te de merkez üssü yine

Saat 14:53'te de merkez üssü yine

Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, "İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum görülmüyor" dedi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kayseri ilimiz İncesu ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz olası olumsuz bir duruma karşın hazır durumdadır. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım" ifadelerini kullandı.