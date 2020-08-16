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Gündem Kırmızı listede aranan PKKnın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi
ANKARA

Son dakika: Kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

Kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT'in istihbari çalışmalarıyla PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu Agit Garzan kod adlı Murat Kalko, Hakurk'ta etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristin, pek çok silahlı saldırı ile öldürme olayının faili olduğu gerekçesiyle "Kırmızı Liste"de aranıyordu.

Haber Merkezi AA
PKK'lı Murat Kalko, pek çok silahlı saldırı ile öldürme olayının faili olarak aranıyordu.
PKK'lı Murat Kalko, pek çok silahlı saldırı ile öldürme olayının faili olarak aranıyordu.

Gelen son dakika haberine göre, MİT'in istihbari çalışmalarıyla PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu Agit Garzan kod adlı Murat Kalko, Hakurk'ta etkisiz hale getirildi.

Kırmızı listede aranıyordu

  • Etkisiz hale getirilen PKK'lı Murat Kalko, pek çok silahlı saldırı ile öldürme olayının faili olduğu gerekçesiyle "Kırmızı Liste"de aranıyordu.

MİT'in istihbaratıyla düzenlenen iki ayrı operasyonda da sansasyonel eylem planlayan üst düzey 6 PKK özel güç ve istihbarat mensubu daha etkisiz hale getirildi.

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