Kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

Spor

Sörloth ve Leipzig Norveç'te görüştü: Detaylar ortaya çıktı

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth birçok takımın radarında bulunuyor. Bu takımlardan birisi de Bundesliga ekiplerinden Leipzig. Hatta Sörloth'un Leipzig ile Norveç'te bir görüşme yaptığı bile iddia edildi.